오피니언
포토 에세이
[포토에세이]자연이 그린 겨울
동아일보
입력
2026-01-12 23:06
2026년 1월 12일 23시 06분
이한결 기자
겨울의 찬 바람이 바다 위에 하얀 도화지를 펼칩니다. 썰물이 빠져나가며 그 위에 나뭇가지를 정성스레 새겨 넣습니다. 차갑기만 할 줄 알았던 계절이, 자연의 손으로 따뜻한 그림 한 장을 내어놓네요.
―인천 강화군 동막해변에서
이한결 기자 always@donga.com
