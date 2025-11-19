같은 시대, 다른 선택[이은화의 미술시간]〈397〉

화려한 의상을 걸친 가족이 화면을 가득 채운 초상화다. 가운데 엄마는 여섯 자녀들에게 둘러싸여 정면을 응시하고 있다. 아이들은 저마다 소품을 들고 있는데, 엄마가 감싼 막내만 딸이고 나머지는 모두 아들이다. 대체 이들은 누구고 무엇을 표현하고 있는 걸까.
라비니아 폰타나의 ‘비앙카 델리 우틸리 마셀리와 자녀들의 초상’(1604∼1605년·사진)은 17세기 초 로마 귀족 가족의 모습을 생생하게 담고 있다. 비앙카는 무려 열아홉 명의 자녀를 낳은 귀족 여성으로, 여기 묘사된 여섯 명은 1605년까지 살아남은 자녀들이다. 비앙카는 37세 때 마지막 출산 중 사망했다.
그림 속 아이들이 손에 든 무화과 그릇, 깃펜, 잉크병 등의 소품들은 풍요와 번영, 학문 등 가문의 미덕을 암시한다. 막내딸은 엄마 손에 들려진 강아지의 발을 잡고 있는데, 이는 충성과 순종을 의미한다.
그림에서 가장 강렬한 건 엄마의 진지한 표정이다. 부귀를 상징하는 화려한 의상과 장신구 너머로, 계속된 출산과 상실을 견디며 아이들을 지켜내려는 단단한 모성애가 읽힌다.
흥미롭게도 이 그림을 그린 폰타나 역시 열한 명의 자녀를 낳은 엄마였다. 그는 르네상스 시대 최초의 여성 화가 중 한 명으로, 화가 남편을 만나 결혼한 후에도 작업을 지속하기 위해 가사노동 면제를 명시한 혼인 계약서를 직접 작성했다. 당시 여성에게 결혼은 곧 경력의 끝을 의미했기에 이는 매우 혁명적인 조치였다. 실제로도 폰타나의 남편은 자신의 일을 내려놓고 능력 있는 아내의 조수를 자처하며 살았다.
이렇게 이 초상화에선 두 여성의 삶이 나란히 겹친다. 시대의 요구에 순응하며 가문의 대를 잇고 지킨 비앙카, 그 요구를 거슬러 자신의 길을 개척한 폰타나. 서로 다른 길을 택한 두 여성의 이야기는 오늘을 사는 우리에게 묻는다. 시대에 순응할 것인가, 아니면 맞설 것인가.
