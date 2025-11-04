[글로벌 현장을 가다/임우선]32년 만에 사라지는 ‘뉴욕의 아이콘’… “굿바이” 메트로카드

뉴욕 메트로카드 올해 말 퇴출
1993년 도입된 지하철 탑승권… 특유의 노란색 바탕으로 인기
카드 판매기 디자인도 호평… 내년 1월부터 전면 디지털 결제
‘L’자형 지하철 차량도 교체… 뉴욕교통박물관서 전시 예정
《3일(현지 시간) 미국 뉴욕 맨해튼의 한 지하철 역사 안. 이곳에는 불과 한 달 전까지만 해도 뉴욕 지하철 탑승권인 ‘메트로카드(Metro Card)’ 판매기가 존재했다. 냉장고만 한 크기의 이 판매기는 최근 통째로 철거됐다. 판매기가 있던 자리엔 덩그러니 빈 벽만 남아 있었다. 요즘 뉴욕 지하철역 어디에서도 볼 수 있는 모습이다.》
샛노란 바탕의 카드에 파란색 글씨가 새겨진 뉴욕의 지하철 탑승권은 1993년 도입 후 32년간 단순한 탑승권을 넘어 뉴욕을 상징하는 ‘아이콘’ 중 하나로 군림했다. 약 850만 명의 뉴욕 시민, 매년 뉴욕을 찾는 약 6500만 명의 전 세계 관광객이 이 카드를 갖고 뉴욕 곳곳을 누볐다. 당시 뉴욕타임스(NYT) 또한 “뉴욕의 각종 지하철 노선이 통합된 제2차 세계대전 이후 뉴욕 지하철 문화의 가장 큰 변화”라고 의미를 부여했다.
이 카드는 올해 말 사라진다. 뉴욕의 지하철 시스템을 관장하는 뉴욕 메트로폴리탄교통국(MTA)이 ‘긁는’ 방식의 이 카드를 한국 지하철 같은 디지털 태그 방식으로 전면 전환하기로 했기 때문이다. 뉴욕 시민들은 요즘 순차적으로 철거되고 있는 메트로카드 판매기를 보며 아날로그 시대의 뉴욕을 그리워하는 분위기다. ● 뉴욕 디자인의 정수
MTA 측은 내년부터 탑승객들의 신용카드, 직불카드, 스마트폰 내 저장 카드 등을 태그해 지하철 요금을 결제하는 방식을 도입하기로 했다. 신분 문제로 신용카드 등을 발급받기 어려운 불법 이민자, 난민 등은 ‘옴니(OMNY) 카드’라는 태그 방식의 탑승권을 통해 현금 등으로 표를 사고 탑승해야 한다.
1904년 개통된 뉴욕 지하철은 만성적인 재정적자에 시달려 왔다. 또 워낙 큰 도시이다 보니 이민자와 불법 체류자 비율이 높고, 아날로그 방식을 선호하는 시민도 많아 디지털 방식으로의 전환이 쉽지 않았다. 당국이 5년 전부터 기존 메트로카드와 디지털 결제를 병행 도입했음에도 여전히 65%의 탑승객만이 디지털 방식을 사용하고 있다. 하지만 결제의 편의성과 효율성 등이 부각되면서 결국 메트로카드는 완전한 퇴진 수순을 밟게 됐다.
퇴출이 코앞으로 다가왔고, 디지털 시대에 어울리지 않는 결제 도구란 점을 대부분 인정하지만 메트로카드가 사라진다는 것을 아쉬워하는 뉴요커가 많다. 미국 최대 도시이자 경제 문화의 중심지인 뉴욕에서는 이 카드 자체가 상당한 디자인 가치를 지녔다는 호평이 많았다. 실제로 메트로카드가 등장한 후 뉴욕에서 생산되는 다양한 굿즈가 이 카드를 본떠 만들어졌다. 머그컵, 토트백, 볼펜, 양말, 열쇠고리 등은 물론이고 귀걸이에도 이 디자인이 적용됐다.
메트로카드의 종류 또한 다양하다. 그간 발행된 카드가 400종 이상이며 각각의 카드에는 뉴욕의 역사, 대표 기업과 유명 인사, 뉴욕을 상징하는 음악과 TV 프로그램 등의 이미지가 담겼다. 자유의 여신상, 유엔 본부, 엠파이어스테이트 빌딩 같은 랜드마크뿐 아니라 전설적인 흑인 야구 선수 재키 로빈슨, US오픈 테니스 경기 등이 메트로카드 안에서 시민들과 함께했다.
심지어 카드 판매기의 디자인도 호평을 받았다. 초기에는 미국의 세계적인 디자인 회사 ‘아이디오(IDEO)’ 출신 디자이너들이 디자인을 맡았다. 아이디오는 애플의 초기 제품 디자인을 구현한 회사로도 유명하다.
아이디오는 단순히 예쁜 기기를 떠나 편의성 측면에서도 우수한 판매기를 만들었다. 기기의 녹색 구멍은 현금, 파란색 구멍은 신용카드, 노란색 구멍은 메트로카드, 빨간색 구멍은 잔돈과 영수증이 나오는 곳을 나타내 직관적으로 구별하기 쉽다. 네 가지 원색을 사용한 이 알록달록한 자판기가 뉴욕의 활기를 상징한다는 호평을 받았다.
당시로서는 흔치 않았던 ‘터치식’ 판매기 화면, 그 위의 노인과 시각장애인을 고려한 큼지막한 글씨와 직관적인 대화식 메뉴도 화제였다. 마치 1990년대 일본 닌텐도의 오락기 화면에서나 볼 법한 특유의 레트로한 전자식 서체는 2025년의 사용자들에게도 과거로의 여행 같은 느낌을 주곤 했다. 무엇보다 외국어 메뉴 가운데 ‘한글’ 메뉴가 있어 뉴욕을 찾는 한국인에게도 큰 기쁨과 반가움을 선사했다.
이에 메트로카드의 퇴진이 발표된 뒤 파올라 안토넬리 뉴욕 현대미술관(MoMA) 건축 및 디자인 수석 큐레이터는 뉴욕매거진에 “내가 사랑하는 메트로카드 판매기”라며 기기의 퇴장에 깊은 아쉬움을 표현했다.
● ‘대화형’ 열차도 퇴진
시 당국은 메트로카드 외에 뉴욕 지하철 차량 또한 대대적으로 교체하고 있다. 그간 뉴욕 지하철의 여러 노선에는 마치 카페의 코너 좌석처럼 ‘L’자 모양으로 배치된 1970, 80년대식 차량들이 다수 운행돼 왔다. 이들 열차 또한 순차적으로 퇴진하고 있어서다.
이들 열차는 가까운 거리에서 얼굴을 마주 볼 수 있는 ‘대화형(conversational) 좌석’을 보유했다. 이 또한 시민들 간의 만남과 대화를 이끌어내기 위한 의도적 디자인이었다.
특히 이 시기 열차 내부는 나무 느낌의 갈색 벽에 마치 단풍 같은 주황색과 노란색 좌석 색깔이 적용돼 따뜻하고도 활기찬 레트로 디자인 감성을 물씬 풍긴다. 실제로 해당 노선을 타면 디자인의 의도대로 마주 보는 일렬 좌석이 적용된 노선보다 탑승객 간에 훨씬 많은 대화가 오가는 것을 발견할 수 있다.
하지만 MTA는 “이들 노후 차량의 고장률이 너무 높아 교체가 불가피하다”며 이들 차량을 현대식 차량으로 교체하고 있다. 신식 차량은 좌석 공간을 줄여 탑승 인원 효율을 높였고 커다란 문, 발광다이오드(LED) 조명, 폐쇄회로(CC)TV 등을 적용했다. ● 매년 12월엔 1930년대 열차도 운행
그간 뉴욕시는 운행이 끝난 지하철 차량 등을 뉴욕교통박물관에 빠짐없이 모아 도시의 역사를 기록해 왔다. 메트로카드, ‘L’자 모양의 대화형 좌석 차량 등도 향후 이곳에 보관될 것으로 보인다.
당국은 단순히 이런 물품들을 보관하는 데 그치지 않고 특별한 날에 일시적으로 운행을 재개해 시민들에게 추억을 선물한다. 매년 크리스마스가 있는 12월의 일요일에는 ‘홀리데이 노스탤지어 트레인’이란 차량이 특정 노선에서 운행된다. 뉴욕교통박물관이 1930년대에 운행했던 지하철 차량을 실제 노선에 배치해 시민들을 실어 나르는 것. 일종의 시간, 역사 여행이다. 이에 매년 12월에 뉴욕을 찾는 이들은 평범한 일반 지하철을 기다리다가 갑자기 멀리서 다가오는 1930년대 지하철을 발견하고는 환호성을 지르며 휴대전화 카메라를 켜곤 한다.
100여 년의 역사를 지녔음에도 이 지하철의 내부 또한 상당히 잘 보존돼 있다. 조명, 선풍기, 좌석 형태, 열차 내 광고까지 1930년대 모습을 그대로 간직하고 있어 시민과 관광객들이 마치 마법의 시간 여행을 하는 듯한 느낌을 받을 수 있다.
뉴욕이 세계 문화의 중심이 된 건 이처럼 시민들의 평범한 일상에 가치를 부여하고 특별함을 선사하기 위해 고민하는 많은 사람의 노력이 있기 때문일 것이다.
