“한지 공급해주세요”… ‘메종오브제’에 佛 업체 계약 타진만 수백 건[글로벌 현장을 가다/유근형]

한지에 반한 유럽
韓紙, 건축 공예품 재료로 인기… 루브르 문화재 복원에도 사용
과거 日中 전통 종이 인기였지만… 최근 한지 사용률과 인지도 급상승
‘한지’ 심포지엄에 파리지앵 관심… 2026년 유네스코 문화유산 등재 추진
《“이 방바닥에 깔린 게 한지(韓紙)라고요? 어떻게 종이를 바닥에 깔 생각을 했죠?” 8일(현지 시간) 프랑스 파리 외곽 노르빌팽트를 찾았다. 세계 최대 라이프스타일 박람회 ‘2025 메종오브제’가 열리고 있는 이곳에는 전통 한옥처럼 꾸며진 한지 전시 공간이 있었다. 관람객들은 한지를 다섯 겹 이상 겹쳐 특수 처리한 후 한옥의 방바닥 마감재로 사용했다는 사실에 큰 관심을 보였다. 특히 옷칠 마감을 거치면 한지를 습기가 많은 욕실 바닥재로도 쓸 수 있다는 점에 감탄을 표했다. 파리에서 인테리어 소품 가게를 운영하는 관람객 스페타노 씨는 “한국의 종이가 이렇게 다양하게 활용된다는 게 놀랍다”며 “독특하고 고유한 질감을 지닌 한지가 유럽 예술가들과 만나면 엄청난 시너지를 낼 것”이라고 호평했다.》
● 메종오브제 사로잡은 ‘한지’
한지는 닥나무, 안피나무 등의 껍질로 만드는 한국 고유의 종이다. 닥나무 껍질을 잿물로 삶아 불순물을 제거하고, 대나무 발을 사용해 여러 번 종이를 떠내고 말리는 과정을 반복해 만든다.
‘백 번의 손길을 거쳐 완성되는 종이’라는 의미로 ‘백지(百紙)’라고도 불린다. 이 같은 전통 제작 방식은 한지를 강하고 질기면서도 높은 통기성을 갖춘 ‘살아 숨 쉬는 종이’로 만든다. 독특한 질감을 가진 전통 한지는 인쇄, 공예, 인테리어, 건축 등 다양한 분야에 활용되고 있다.
이런 한지가 최근 유럽에서 큰 주목을 받고 있다. 문화체육관광부 산하 한국공예디자인문화진흥원은 한국 대표 공방 13곳을 선별해 ‘2025 메종오브제’에서 특별전시를 진행했다. 이달 4∼8일 닷새간 수천 명의 관람객이 다녀갔다. 일반 관람객뿐 아니라 현지 건축가, 공예가, 인테리어 전문가 등도 한지 전시관에서 협업을 타진했다고 한다.
스페인의 인테리어 소품 전문가 에스텔라 노레노 씨는 한지의 질감을 직접 느껴보기 위해 파리까지 왔다고 말했다. 그는 “딸은 K팝 팬이지만 나는 K팝보다 한지가 더 흥미롭다”며 “색감과 질감이 다른 종이들과 원천적으로 다르고 품질이 완벽에 가까워 다양한 실내 공예에 활용할 가능성이 무한하다”고 말했다.
프랑스 도예가 엘리사 우베르티 씨 또한 “한지를 만져 보고 한눈에 반했다. 섬세한 작품을 만드는 데 제격인 재료”라며 “특히 조명용 램프를 한지로 만들면 빛을 흡수한 한지의 질감이 매우 아름답게 드러날 것 같다”고 말했다.
● 日-中 전통 종이만큼 유명해져
수년 전까지만 해도 유럽에서는 일본의 화지(和紙), 중국의 선지(宣紙)의 인지도가 압도적으로 높았다. 하지만 최근 한지가 유럽 곳곳에 소개되면서 예술성과 품질면에서 결코 뒤지지 않거나 오히려 앞선다는 평가를 받고 있다.
이번 박람회에서 한지 특별 전시관 운영을 맡은 안강은 씨는 “한지에 대한 관심이 폭발적으로 커지고 있다”며 “올해 파리 유명 레스토랑, 명품 브랜드 실내 매니저, 건축사무소 등 많은 바이어들이 전시관을 찾아 한지 샘플 수백 건을 요청했고, 계약이 성사 단계에 이른 경우도 많다”고 전했다.
특히 유럽의 문화재 복원 업계가 한지에 많은 관심을 표하고 있다. 프랑스 루브르 박물관은 2016년부터 화학 성분이 가미되지 않은 한지를 예술품 복원 재료로 활용하고 있다. 한지가 복원 예술품의 습도 조절을 잘하면서도 작품의 고유한 특성을 유지해주기 때문이다.
이에 따라 2017년 신성로마제국의 황제 막시밀리안 2세 책상의 손상된 손잡이를 복원할 때, 유대계 부호 ‘로스차일드’ 가문의 판화를 복원할 때도 한지가 활용됐다. 미켈란젤로, 다빈치, 라파엘로 등 르네상스 시대의 대표 예술가들의 작품 복원에도 한지가 쓰였다.
2015년 한중일 종이를 과학적으로 비교 분석해 한지의 복원용 종이로서의 가치를 입증한 김민중 복원가는 “2016년 첫 도입 때만 해도 프랑스의 예술품 복원에는 대부분 일본 화지가 쓰였다”면서도 “최근에는 한지와 화지의 사용 비율이 대등한 수준이라고 루브르 박물관 측도 설명하고 있다”고 했다.
● 한지 공예품도 인기
이번 박람회에서는 한지를 활용한 다양한 공예품도 인기를 끌었다. 광주공예명장 한경희 대표는 전통 한지를 끈처럼 얇게 말아서 접착제 없이 서로 엮는 지승(紙繩) 기법으로 만든 화병, 그릇, 가방 등 소품들을 유럽 관람객들에게 선보였다.
특히 최근 전 세계적 돌풍을 일으킨 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)에 나왔던 전통 갓에 대한 관심이 많았다고 소개했다. 한 대표는 “처음 선보이는 소재와 전통 제작 방식에 대해 유럽인들이 매우 신기해한다”며 “조명 인테리어 업체 여러 곳에서 협업 요청이 와 귀국 후에도 바쁠 것 같다”고 말했다.
한지 제작 과정에서 생기는 파지, 계란 트레이, 휴심지 등 버려진 종이를 도자기 제작에 활용한 친환경 작품도 주목받았다. ‘스튜디오연재’는 폐지들을 불려 점토와 혼합한 후 가마에 구운 도자기를 만들고 있다. ‘스튜디오연재’의 김솔 대표는 “폐지를 원료로 사용해 구운 친환경 도자기는 비전형적이고 이질적인 감성을 만들어 낸다”며 “버려지는 것들에 새로운 숨결을 불어넣는 실험적인 시도에 유럽인들이 관심과 격려를 해주고 있다”고 말했다.
한지를 자신만의 예술로 승화시키는 유럽 예술가도 늘고 있다. 특히 유럽 사진 작가들이 독특한 질감을 지닌 한지에 주목하고 있다. 인화하면 다른 종이를 사용했을 때보다 회화적 느낌이 더 강하게 표현되는 장점이 있기 때문이다. 또 한지는 가로세로 1m가 넘는 대형 인화지로도 제작이 가능해 작가들이 선호한다.
프랑스의 유명 사진작가 장샤를 귀트네 씨는 전통 한지에 포도나무 잎을 프린트하는 독특한 작품으로 인기를 얻고 있다. 한국의 재료와 프랑스적 소재를 융합해 한지의 예술적 활용 가능성을 확장시켰다는 평가를 받고 있다.
● 유네스코 문화유산 등재 추진
한지를 공부하려는 파리지앵도 늘고 있다. 9일 파리 주프랑스한국문화원이 개최한 심포지엄 ‘일상의 유산, 한지’에는 준비된 130여 좌석이 현지인으로 꽉 찼다. 예약 마감 후에도 문의가 빗발칠 정도로 관심도가 높았다고 한다.
한지 제작 과정과 한지 활용 건축 자재 등 다소 전문적인 내용 위주로 채워졌지만, 심포지엄이 진행되는 3시간 내내 자리를 뜨는 관람객은 거의 없었다. 세미나 사회를 맡은 허정아 한국공예디자인문화진흥원 팀장은 “일반인들이 3시간을 버틸 수 있을지 걱정이었는데, 현지인들이 모두 자리를 뜨지 않고 수준 높은 질문을 해 놀랐다”고 말했다.
한지는 현재 2026년 유네스코 인류무형유산 등재에 도전하고 있다. 국가유산청은 ‘한지 제작의 전통지식과 기술 및 문화적 실천’에 대한 등재 신청을 마쳤다. 유네스코 사무국의 검토와 평가기구 심사를 거쳐 내년 12월 제21차 유네스코 무형유산보호협약 정부간위원회에서 등재 여부가 최종 결정된다.
이일열 주프랑스한국문화원장은 “한국에 대한 관심이 한지 등 매우 전문적인 분야로 확장되고 세분화되고 있다”며 “한지 관련 유네스코 유산 등재가 이런 열기에 화룡점정을 찍는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.
