[글로벌 현장을 가다/임우선]매년 부르는 2977명의 이름… 약 5만명 암진단, 비극 현재 진행형

미국이 ‘9·11테러’를 기억하는 방법
매년 희생자 이름 전원 호명… 6회씩 추모 묵념도 진행
당시 잔해로 암 발생자 143% 급증… 각종 대책 마련해 치료와 보상 지원
순직 소방관 기리는 마라톤 대회… 희생자 신원 확인도 현재진행형
《11일 오전 8시 30분경(현지 시간) 미국 뉴욕 맨해튼의 ‘그라운드제로’를 찾았다. 2001년 9·11테러 당시 세계무역센터가 붕괴된 현장이자 이후 추모공원 ‘9·11 메모리얼뮤지엄’이 들어선 곳이다. 이곳에 모인 사람들은 침통하고도 그리운 표정으로 끝없이 호명되는 사람들의 이름에 귀를 기울이고 있었다. 바로 24년 전 테러에 희생된 2977명의 이름이었다.》
테러 발발 24년이 흘렀지만 미국은 매년 열리는 추모식에서 희생자들의 이름을 단 한 명도 생략하지 않고 모두 부르고 있다. 끝까지 호명하는 데는 약 4시간이 걸린다.
희생자 명단은 유가족들이 돌아가며 읽는다. 두 사람씩 짝을 이뤄 번갈아 수십 명의 이름을 부르고 마지막에 자신의 가족을 추억하는 짧은 인사말을 남기는 방식으로 진행된다. 이름 호명에 필요한 유가족만 100여 명에 달한다. 추모 행사를 주관하는 9·11 메모리얼뮤지엄 측이 유가족들에게 서신을 보내고 희망자를 받아 조율한다.
이들은 총 6번에 걸쳐 함께 추모의 묵념도 한다. 각각 오전 8시 46분(비행기가 북쪽 타워에 충돌한 시각), 오전 9시 3분(비행기가 남쪽 타워에 충돌한 시각), 오전 9시 37분(비행기가 펜타곤에 충돌한 시각), 오전 9시 59분(남쪽 타워가 붕괴된 시각), 오전 10시 3분(비행기가 펜실베이니아에 추락한 시각), 오전 10시 28분(북쪽 타워가 붕괴된 시각)을 의미한다.
묵념을 위한 종이 울릴 때마다 미국인들은 희생자들을 결코 잊지 않겠다는 다짐을 거듭할 수 있다. 미 전역의 주요 뉴스 채널이 매년 이 모습을 생중계한다. 뉴욕을 포함한 미 전역의 시민들이 함께 9·11테러를 기억하고 희생자를 추모하는 것이다.
● 암 환자 급증에 각종 지원 대책
테러 발발 24년이 흘렀지만 테러의 충격은 여전히 현재 진행형이다. 테러 당시 숨진 사람의 수보다 테러 이후 테러의 영향으로 사망한 이들의 수가 훨씬 많고, 계속 늘어나고 있기 때문이다.
특히 당시 희생자를 구조하고 사망자를 찾으며 무너진 잔해를 치우기 위해 뛰어들었던 수많은 소방관과 경찰, 기자, 작업자들과 자원봉사자 등 시민들은 엄청난 양의 발암 물질에 노출됐던 게 뒤늦게 확인됐다. 당시 세계무역센터가 있던 맨해튼 남부 지역은 엄청난 양의 연기와 콘크리트로 이뤄진 독성 먼지 구름에 뒤덮였다. 이것이 약 50가지의 발암 성분이 혼합된 치명적 물질이었음이 뒤늦게 알려졌다.
하지만 당시만 해도 이런 문제는 인식될 여유조차 없었고, 다양한 임무를 자청한 시민들은 마스크조차 없이 초기 대응에 발 벗고 나섰다. 참사 후 얼마가 지나고 나서야 방진 마스크가 지급됐다. 당시 대응에 나섰던 이들은 주요 언론 인터뷰에서 “마스크를 끼고 1시간만 지나도 마스크가 완전히 새까맣게 변했다”고 회상했다.
이는 20년 전후의 잠복기를 거쳐 최근 엄청난 수의 암 환자 증가로 나타나고 있다. 세계무역센터 건강 프로그램 자료에 따르면 올해 9월 기준 9·11테러의 영향으로 암 진단을 받은 소방관 등 응급 대응자와 시민들의 수는 4만8579명에 달한다. 이는 5년 만에 무려 143%나 증가한 수치다. 발암 성분이 오랜 잠복기에서 본격적으로 깨어나 인체를 공격하고 있다는 우려가 제기된다.
암의 종류도 다양하다. 피부암, 전립선암, 유방암이 가장 많이 발생했고 흑색종, 림프종, 백혈병, 갑상선암, 신장암, 폐암, 방광암 등 사실상 거의 모든 암이 폭발적으로 증가하는 모양새다. 특히 남성들에게서도 유방암이 발병하고 있는데, 그 빈도가 전국 평균의 90배에 달한다는 분석도 있다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 “이미 6000여 명의 응급 대응자를 포함해 8000명 이상의 시민들이 이와 관련해 사망했다”고 집계했다.
이에 대응하기 위해 미국은 세계무역센터 건강 프로그램을 만들었다. 테러 영향으로 고통받는 피해자들을 위해 평생에 걸친 무상 치료를 제공하고, 희생자보상기금(VCF)을 만들어 피해자와 그 가족을 지원하는 것이 골자다.
당시 활동한 응급구조대원뿐 아니라 해당 구역 내에 거주했던 주민들, 심지어 희생자들을 실어 나르기 위해 뛰었던 택시 운전사 등 일반 시민들도 보상 혜택을 받을 수 있다. 무료 법률팀은 피해자들이 관련 프로그램에 보다 쉽게 접근하고 등록할 수 있도록 돕는 역할을 한다. ● 희생자 신원 확인 작업 지속
경제적, 물리적 부분뿐 아니라 심리적인 면에서도 테러 피해자와 유가족들에 대한 지원이 활발하다. 20년 넘게 계속되고 있는 ‘희생자 신원 규명’ 사업이 대표적이다.
CNN 등에 따르면 최근 뉴욕시 검시관실은 그간 신원이 확인되지 않았던 테러 희생자 3명의 신원을 밝혀냈다. DNA 대조를 통해 24년 만에 누구인지 밝혀낸 것이다.
2001년 9·11테러 당시 신원이 확인되지 않은 희생자는 1100여 명에 달한다. 시신조차 찾지 못해 고통스러워하는 유가족들을 위로하려는 노력이 보이지 않는 곳에서 계속되고 있는 것이다.
최근 검시관실로부터 테러 당시 사망한 어머니의 신원 확인을 받은 폴 키팅 씨는 CNN 인터뷰에서 “이런 작업이 희생자들의 유가족에게 얼마나 큰 의미와 위로를 주는지 모른다”고 했다. 뉴욕시 검시관실의 제이슨 그레이엄 수석 검시관 또한 “사랑하는 사람을 확인하고 가족들에게 돌려보내 주기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것”이라며 “이것은 우리의 약속”이라고 강조했다.
● 순직 소방관 기리는 마라톤도 진행
유가족들 역시 정부나 지역사회에만 기대지 않고 스스로 단체와 행사를 조직함으로써 9·11테러를 기억하고 추모를 이끌어 내며 기금을 모으는 작업을 하고 있다. 대표적인 행사가 매년 9월 맨해튼에서 열리는 ‘터널 투 타워스(Tunnel To Towers) 마라톤’이다.
이 마라톤은 9·11테러 당시 34세로 숨진 뉴욕 소방관 스티븐 실러가 뛰었던 길을 따라가는 행사다. 당시 실러 소방관은 근무를 마치고 귀가하다 테러 발생 소식을 듣고 차를 돌려 현장으로 향하려 했다. 하지만 브루클린에서 맨해튼으로 가는 지하 터널이 통제돼 들어갈 수 없게 되자 27kg짜리 장비를 메고 터널로 들어가 4.8km가 넘는 거리를 뛰어 세계무역센터까지 갔다. 그곳에서 구조활동을 벌이다 결국 목숨을 잃었다.
그의 형 프랭크 실러 씨는 동생을 기리기 위해 그가 걸었던 발자취를 5.6km짜리 마라톤 코스로 만들었다. 매년 3만 명이 넘는 인원이 참여하는 이 마라톤은 이제 전국에서 가장 인기 있는 5km 마라톤 대회로 거듭났다. 마라톤 참가자가 참가비 명목으로 내는 돈은 희생된 소방관 유가족들의 주택 마련 등 이들을 경제적으로 지원하는 데 쓰인다. 오는 28일 개최되는 올해 대회에도 수많은 사람들이 참가할 것으로 보인다.
