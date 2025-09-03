동아일보

[고양이 눈]“내 마음속에 품은 너”

은구슬탑이 파란 하늘을 향해 높게 솟았습니다. 은구슬 한 알 한 알 자세히 들여다보니 각자의 품속에 하늘과 구름의 모습을 소중히 담았네요.

―서울 망원지구 한강공원에서

#한강공원#은구슬탑
장승윤 기자 tomato99@donga.com
