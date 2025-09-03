본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]“내 마음속에 품은 너”
동아일보
입력
2025-09-03 23:06
2025년 9월 3일 23시 06분
장승윤 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250903/132316128/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
은구슬탑이 파란 하늘을 향해 높게 솟았습니다. 은구슬 한 알 한 알 자세히 들여다보니 각자의 품속에 하늘과 구름의 모습을 소중히 담았네요.
―서울 망원지구 한강공원에서
고양이 눈
>
구독
구독
“내 마음속에 품은 너”
“너를 보호해 줄게!”
“관계자외 사용 금지”
이런 구독물도 추천합니다!
트렌드 NOW
구독
구독
염복규의 경성, 서울의 기원
구독
구독
횡설수설
구독
구독
#한강공원
#은구슬탑
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
영부인 등장에 들썩…세계 미술 수도는 지금 ‘키아프리즈’
[사설]열병식의 북-중-러 정상… 反서방 내건 ‘모래성 연대’
[속보]李대통령, 11일에 취임 100일 기자회견 예정
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0