[고양이 눈]한 폭의 추상화

배수구로 흘러내린 빗물이 옹벽에 뾰족한 건물을 세웠습니다. 마치 캔버스 위에 그려진 한 폭의 추상화를 보는 것 같네요.

―서울 동작구 사당동에서

#배수구#빗물#옹벽#뾰족한 건물#추상화
신원건 기자 laputa@donga.com
