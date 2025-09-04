본문으로 바로가기
[고양이 눈]한 폭의 추상화
동아일보
입력
2025-09-04 23:06
2025년 9월 4일 23시 06분
신원건 기자
배수구로 흘러내린 빗물이 옹벽에 뾰족한 건물을 세웠습니다. 마치 캔버스 위에 그려진 한 폭의 추상화를 보는 것 같네요.
―서울 동작구 사당동에서
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
