[고양이 눈]“세월의 향기도 음미하세요”

빈티지 핸드밀이 벽에 옹기종이 모여 있습니다. 1900년대 초 유럽에선 벽면 장착 커피 그라인더가 유행했습니다. 이걸로 커피를 내리면 세월의 향기는 덤이겠죠?

―제주의 한 카페에서

#빈티지#핸드밀#벽면장착#커피그라인더#유럽#커피#제주#카페
홍진환 기자 jean@donga.com
