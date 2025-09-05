[고양이 눈]“세월의 향기도 음미하세요”

본문으로 바로가기
"세월의 향기도 음미하세요"
2025-09-05 23:09
홍진환 기자
빈티지 핸드밀이 벽에 옹기종이 모여 있습니다. 1900년대 초 유럽에선 벽면 장착 커피 그라인더가 유행했습니다. 이걸로 커피를 내리면 세월의 향기는 덤이겠죠?
―제주의 한 카페에서
홍진환 기자 jean@donga.com
