본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]“너를 보호해 줄게!”
동아일보
입력
2025-09-02 23:06
2025년 9월 2일 23시 06분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250902/132307225/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
타이어를 쌓아 올린 화분 위로 해바라기가 솟아 있습니다. 새 옷을 갈아입은 붉은 타이어는 자동차가 아닌 해바라기의 보금자리로 거듭났네요.
―서울 강동구 성내동에서
고양이 눈
>
구독
구독
“너를 보호해 줄게!”
“관계자외 사용 금지”
“너를 위해 준비했어.”
이런 구독물도 추천합니다!
카를로스 고리토 한국 블로그
구독
구독
이원주의 하늘속談
구독
구독
머니 컨설팅
구독
구독
#타이어
#화분
#해바라기
#보금자리
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
서울 강남 구룡마을 화재 발생…인명피해는 없어
추경호 “‘계엄 해제 방해 의혹’은 근거 없는 정치 공세”
절도미수범 잡고보니 ‘횡설수설’…팔에는 주사 자국
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0