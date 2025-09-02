동아일보

[고양이 눈]“너를 보호해 줄게!”

  • 동아일보
타이어를 쌓아 올린 화분 위로 해바라기가 솟아 있습니다. 새 옷을 갈아입은 붉은 타이어는 자동차가 아닌 해바라기의 보금자리로 거듭났네요.

―서울 강동구 성내동에서

#타이어#화분#해바라기#보금자리
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
