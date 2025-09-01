동아일보

[고양이 눈]“관계자외 사용 금지”

  • 동아일보
색 테이프를 활용해 만든 기발한 작품입니다. 빠르게 달려온 황새가 문 앞에 붙여진 출입금지 안내선을 보고 흠칫 놀란 모습이네요.

―강원 영월군에서

#황새#출입금지#안내선#색테이프#강원#영월군
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
