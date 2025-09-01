본문으로 바로가기
[고양이 눈]“관계자외 사용 금지”
동아일보
입력
2025-09-01 23:09
2025년 9월 1일 23시 09분
홍진환 기자
색 테이프를 활용해 만든 기발한 작품입니다. 빠르게 달려온 황새가 문 앞에 붙여진 출입금지 안내선을 보고 흠칫 놀란 모습이네요.
―강원 영월군에서
#황새
#출입금지
#안내선
#색테이프
#강원
#영월군
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
