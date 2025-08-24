본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]하늘을 달리는 빛
동아일보
입력
2025-08-24 23:09
2025년 8월 24일 23시 09분
양회성 기자
천장에 매달린 자전거는 하늘을 날고 싶습니다. 바퀴에 빛을 달면 꿈이 이뤄질지도 몰라요. 빛은 어디든 자유롭게 달릴 수 있으니까요.
―서울 종로구 청진동에서
고양이 눈
>
#자전거
#천장
#하늘
#바퀴
#빛
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
