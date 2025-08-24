동아일보

[고양이 눈]하늘을 달리는 빛

천장에 매달린 자전거는 하늘을 날고 싶습니다. 바퀴에 빛을 달면 꿈이 이뤄질지도 몰라요. 빛은 어디든 자유롭게 달릴 수 있으니까요.

―서울 종로구 청진동에서
양회성 기자 yohan@donga.com
