[리뷰] AI PC 시대의 ‘끝판왕’ 슬림북, LG 그램 프로 AI 2026

LG 그램(gram) 시리즈는 LG전자의 간판 PC 브랜드이자 국내 노트북 시장을 이끄는 대표 주자 중 하나다. 10여 년 전 초기 시리즈 출시 당시부터 얇고 가볍다는 특징이 주로 부각되었고 이후에는 배터리 효율 및 성능, AI 기능 등의 개선도 꾸준히 이루어지며 지금의 입지를 구축하게 되었다. 사실 휴대성과 성능, 전력 효율을 동시에 잡기는 어렵다. 이를 위해서는 한층 정교한 설계와 고급화된 소재, 그리고 이를 아우르기 위한 제조 노하우가 필요하기 때문이다. LG 그램 프로는 이를 극복하고 시장에 제대로 자리 잡은 모범사례라고 할 수 있다.
최근 PC 시장이 침체기를 겪는 와중에도 LG전자 노트북은 올 1분기 IDC 보고서(Source: IDC Personal Computing Device Tracker, 2026Q1) 기준, 국내 B2C 노트북 시장에서 점유율 1위를 기록했으며 미국 컨슈머리포트(Consumer Reports)가 선정한 ‘올해 최고의 노트북(Best Laptops of 2026)’ 부문에서 윈도우 노트북 중 1위에 이름을 올리는 등, 해외에서도 성과를 냈다.
이번에 소개할 LG 그램 프로 AI 2026(LG gram Pro AI, 16Z90U)는 이 흐름을 만들고 이어가는 주인공이다. 특히 이 제품은 그램 시리즈의 정체성이라고 할 수 있는 가벼운 무게와 더불어, 신규 마그네슘과 알루미늄 합금 소재인 에어로미늄(Aerominum) 소재를 적용해 내구성과 질감도 강화했다. 이와 더불어 고성능 NPU를 탑재한 최신 프로세서를 적용해 최근 트렌드인 AI PC로서도 부족함 없는 스펙을 완성했다.
마그네슘과 알루미늄의 장점 조합한 ‘에어로미늄’ 소재 적용
LG 그램 프로 AI 2026의 외형을 멀리서 얼핏 보기에는 전작과 큰 차이가 없어 보인다. 하지만 좀 더 가까이서 살펴보며 만져보면 자못 다른 느낌이다. 기존의 고급형 노트북은 주로 마그네슘이나 알루미늄 합금 재질을 적용하곤 했는데, 마그네슘은 가볍고 튼튼한 대신 고급감이 아쉽다는 약점이 있으며 알루미늄은 그 반대의 성질을 가지고 있다.
이번 LG 그램 프로 AI 2026에는 이 두 가지를 조합한 신규 소재인 에어로미늄을 적용했다. 양쪽 소재의 장점만을 취한 것이 특징이라 가벼우면서도 긁힘에 강하고, 강도 역시 높다. 촉감 역시 매끈한 편인데, 이와 더불어 마치 붓질을 한 것 같은 독특한 패턴도 표면에 보인다. 이번 리뷰에 이용한 제품은 실버 컬러 제품(화이트 컬러 모델도 판매 중)인데, LG전자 측의 설명에 따르면 LG 시그니처 프리미엄 가전에 주로 사용되는 ‘아틀리에 브러싱 패턴’을 적용했다고 한다.
이런 신소재 적용을 통해 16인치(40.6cm)급의 큰 화면을 갖추면서도 1.19kg이라는 극히 가벼운 무게를 실현했다. 두께 역시 12.8mm에 불과해서 얼핏 보기에는 10~13인치급 수준의 소형 노트북으로 착각할 정도다.
고해상도 OLED 화면과 실용적인 키보드 구성
화면도 특별하다. LG 그램 프로 AI 2026은 LCD와 OLED 두 가지 제품으로 판매돼 사용자의 목적, 취향에 따라 선택 가능하다. LCD는 백라이트를 사용해 명암비가 고르고, 덕분에 사용 시 눈이 한결 편안하다. 오랜 시간 문서 작업을 하는 비즈니스 사용자에게 알맞다. OLED는 각각의 화소가 자체 발광, 밝고 화사한 화면을 제공한다. 명암비도 높고 특히 어두운 부분의 표현 능력이 아주 우수하다. 디자인이나 영상 작업 등 정확한 색을 다루는 소비자에게 추천한다.
해상도 역시 일반적인 풀HD급(1920x1080)보다 한층 높은 3K급(2880x1800)이다. 영화나 게임 등의 콘텐츠를 소비할 때, 혹은 콘텐츠 제작이나 사무 등의 생산적인 작업을 할 때도 높은 만족도를 기대할 수 있다.
키보드 부분은 16인치급 노트북의 장점을 살렸다. 일반적인 노트북에선 생략되곤 하는 우측 숫자패드까지 빠짐없이 갖추고 있어 별도의 외부 키보드 연결 없이도 편리하게 작업할 수 있다. 얇은 노트북은 키보드의 키가 눌리는 깊이가 너무 얕아서 마치 전자계산기를 두드리는 느낌이 드는 경우가 많다. 하지만 이 제품의 키보드는 반발력이 적당해서 의외로 치는 맛이 나쁘지 않다. 슬림형 노트북의 키보드를 어떻게 만들어야 하는지를 잘 알고 있는 것 같다.
썬더볼트 4 포트 포함, 부족함 없는 연결 인터페이스
얇은 노트북에서 종종 간소화되곤 하는 측면 연결 인터페이스도 나름 충실하게 갖췄다. 총 4개의 USB 포트를 갖췄고, 그중 2개는 요즘 활용도가 높아지고 있는 USB 타입-C 규격이다. 특히 이 타입-C 포트는 최신 기술인 썬더볼트 4를 적용했다. 최대 40Gbps에 달하는 초고속 데이터 전송이 가능하므로 일반 USB 포트에서 쓸 수 없는 외장형 그래픽카드 등 고급 주변기기를 쓸 수 있다.
이 포트에 USB-PD 전원 어댑터를 연결해 노트북 본체를 충전하거나, 4K급 고해상도 모니터를 연결해 외부로 화면을 출력할 수도 있어 활용도가 높다. 노트북과 함께 제공되는 전원 어댑터 역시 USB 타입-C 포트를 통해 연결하는 65W 용량의 USB-PD 규격 제품인데, 이를 이용해 스마트폰이나 태블릿 등의 충전도 가능하므로 여행 시 충전기 수를 줄이는 데 유용하다.
그 외에 HDMI 포트나 음성 입출력 포트 등의 범용성이 높은 포트도 물론 탑재하고 있다. 제품 내부에는 최신 무선 기술인 와이파이 7과 블루투스 6.0 규격을 지원하는 무선랜을 탑재하고 있어 고속 무선 통신이 가능하다.
최신 팬서레이크 프로세서 및 온디바이스 AI 탑재
얇고 가벼운 본체 내부에는 의외로 강력한 스펙이 숨어있다. 리뷰 모델에 탑재된 인텔 코어 울트라 X7 358H 프로세서(코드명 팬서레이크)의 경우, 2026년 현재 시중에 유통되는 일부 특수 노트북(게이밍 노트북이나 워크스테이션 노트북)을 제외한 일반 노트북용 프로세서 중에선 최상위권에 가깝다.
최대 4.8GHz의 고성능을 발휘하는 4개의 P(성능) 코어, 낮은 소비전력으로도 효율적인 멀티태스킹이 가능한 12개의 E(효율) 코어까지 총 16개의 CPU(중앙처리장치) 코어로 구성되어 성능과 효율을 동시에 만족하는 것이 특징이다. 그리고 별도의 외장형 GPU(그래픽처리장치)는 탑재하고 있지 않지만, 코어 울트라 X7의 내장 GPU인 아크 B390의 성능이 수준급이라 기대 이상의 그래픽 성능을 기대할 수 있다.
이와 더불어 코어 울트라 X7 358H는 AI 연산에 특화된 NPU(신경망처리장치)도 품었다. 성능이 최대 50 TOPS(초당 50조 번 연산)에 달하는데, 이는 마이크로소프트의 AI PC 규격인 코파일럿+ PC 기준(40 TOPS)을 뛰어넘는다. 이를 통해 다양한 AI 기능을 활용할 수 있다.
물론 다른 PC에서도 ‘챗GPT’나 ‘제미나이’ 등의 클라우드(온라인) 기반 AI 서비스로 다양한 작업을 할 수 있겠지만, LG 그램 프로 AI 2026과 같은 AI PC는 클라우드에 의존하지 않고 자체적인 능력(온디바이스)으로도 AI 기능을 구현할 수 있다. 이는 온라인 연결이 원활하지 않은 곳에서 작업할 때, 혹은 보안 때문에 클라우드 접속을 하기 곤란한 상황 등에서 특히 유용하다.
이 제품은 이른바 ‘K-국가대표 AI 모델’로 통하는 LG 엑사원(EXAONE 3.5) 기반의 온디바이스 AI 서비스인 ‘그램 챗 온디바이스(gram chat On-Device)’를 탑재했다. 대화하듯 명령을 입력하며 이용하기 때문에 얼핏 보기에는 챗GPT나 제미나이와 같은 기존 대화형 AI 서비스와 비슷하다. 하지만 클라우드 연결 없이 시스템 자체의 능력으로 구현하는 AI 서비스이기 때문에 사용 정보의 외부 유출 우려가 없고 응답속도가 빠른 것이 차이점이다.
그램 챗 온디바이스를 실제로 이용해 보니 문서를 첨부하며 ‘문서 내용을 요약해 줘’라던가 임의의 문장을 입력하며 ‘이걸 영어로 번역해 줘’ 같은 일상적인 업무를 비교적 원활하게 수행하는 것을 확인했다. 그 외에도 일정 시간마다 작업 중인 화면을 스크린샷으로 자동 저장했다가 추후에 사용자가 특정 키워드로 검색하면 해당하는 스크린샷을 불러오는 ‘타임 트래블’ 기능, 그리고 ‘어제 작업한 문서 불러와’라던가 ‘화면 밝기 어둡게’와 같이 노트북 내 데이터나 설정을 다루는 기능도 쓸 수 있는 점은 다른 AI 서비스와 차별화된 점이라 할 수 있다.
LG 그램 프로 AI 2026은 마이크로소프트 코파일럿+PC 플랫폼도 지원한다. 이 역시 온디바이스로 구동, 다양한 편의 기능을 가져다준다. 이를테면 ‘리콜(Recall)’ 기능의 경우 사용자의 과거 PC 사용 기록을 되돌아보며 화면, 메시지 등 당시의 데이터를 재확인할 수 있다.
그리고 ‘코크리에이터(Cocreator)’ 기능의 경우, 윈도11의 그림판에 생성형 AI를 더해 간단한 스케치나 텍스트 명령만으로 그럴듯한 이미지를 만들 수 있게 한다.
AI PC로서 어느 정도의 성능을 갖추고 있는지 확인하기 위해 UL 솔루션즈(UL Solutions)의 ‘프로키온(Procyon)’ 소프트웨어를 이용, 시스템의 AI 추론능력을 가늠할 수 있는 ‘AI 컴퓨터 비전 2.0 벤치마크(AI Computer Vision 2.0 Benchmark)’를 구동했다. 인텔 오픈비노(Intel OpenVINO) 모델 및 NPU를 이용해 측정된 성능은 1673점을 기록했는데, 이는 본지에서 그동안 테스트한 AI PC 중에서 상위권에 해당하는 점수다. 온디바이스 AI 기능을 활용하는 앱이나 서비스를 이용할 때 확실히 유용할 것이다.
슬림형 노트북의 한계를 넘은 그래픽 성능과 우수한 소음·발열 제어, 그리고 배터리 효율
그렇다면 그래픽 성능은 어떨까? 물론 높은 그래픽 성능을 기대하며 이런 슬림형 노트북을 사는 사람은 많지 않다. 그런 사람들은 대개 크고 무거운 게이밍 노트북을 사기 마련이다. 하지만 요즘 나오는 최신 프로세서는 크기가 작고 소비전력이 적으면서도 고성능을 발휘하는 것도 있으니 기대는 해 볼 만하다.
3D 게임 구동 성능을 가늠하고자 할 때 주로 이용하는 패스마크의 3D마크 소프트웨어를 이용, 가장 보편적인 테스트 모드인 ‘타임 스파이(Time Spy)’를 구동해 봤다. 테스트 결과는 기대 이상이었는데, 총점 7216점에 CPU 점수가 13087점, 그래픽 점수가 6687점을 기록했다. 이 정도면 데스크톱용 지포스 RTX 3050 그래픽카드를 탑재한 시스템과 맞먹을 정도의 성능이다. 더 간단히 말하자면 2~3년 전 PC방에서 현역으로 돌아가던 시스템과 비슷한 게이밍 성능을 기대할 수 있다는 의미인데, LG 그램 프로 AI 2026이 슬림형 노트북이라는 점을 생각하면 눈여겨볼 만한 수치다.
실제 게임도 해봤다. 올해 5월에 출시된 최신 레이싱 게임인 ‘포르자 호라이즌 6’를 설치, 게임 내에서 지원하는 벤치마크 모드를 구동했다. 화면 해상도는 2880x1880, 그래픽 품질 프리셋은 ‘보통’으로 설정했으며, AI를 통해 성능 효율을 높이는 XeSS 옵션을 ‘균형’ 모드로 적용했다. 참고로 게임을 구동할 때 30 FPS(초당 평균 프레임) 정도면 큰 무리 없이 플레이 가능한 수준, 60 FPS 이상이면 아주 쾌적한 수준으로 간주한다.
포르자 호라이즌 6 벤치마크 결과는 평균 55 FPS를 기록했다. 게이밍 노트북도 아닌데도 최신 게임을 제법 쾌적하게 즐길 수 있다는 의미다. 참고로 XeSS 옵션을 해제하면 평균 45 FPS 정도로 약간 성능이 저하되지만, XeSS 기술을 지원하는 최신 게임에서 굳이 이 기능을 끌 필요는 없을 것이다.
그리고 이렇게 고성능을 요구하는 작업을 할 때 상당수의 노트북은 본체가 후끈해지고, 냉각팬이 굉음을 내곤 한다. 하지만 LG 그램 프로 AI 2026의 경우, 포르자 호라이즌 6를 한참 플레이할 때도 소음 수준이 30 dB(속삭이는 소리) 수준으로 낮았다. 발열은 키보드 부분에서 다소 발생하긴 하지만 손목이 주로 접촉하는 키보드 하단 팜레스트 부분에는 열이 그다지 느껴지지 않았다. 이 정도면 냉각 관련 설계도 잘 된 편이다.
배터리 효율도 좋다. 배터리 잔량 100% 상태에서 전원 어댑터를 분리하고 유튜브 동영상을 계속 구동하며 배터리 소모 속도를 측정해 봤는데 13시간 54분이 지난 후에 배터리 잔량이 6% 이하로 떨어졌다는 경고 메시지가 출력되었다. 물론 작업의 종류에 따라 배터리 소모 속도는 달라지겠지만 일상적인 이용이라면 아주 긴 배터리 이용 시간을 기대할 수 있음은 확실하다.
기존 슬림북의 한계 넘어 더 진화한 AI PC 그램
LG 그램 시리즈는 본지 입장에서도 나름 깊은 인연이 있는 제품군이다. LG 그램 2015년형 모델이 출시되던 당시, 필자는 발표회장에서 취재를 하다가 14인치 제품의 실제 무게가 LG전자 측에서 발표한 980g보다 가벼운 963g으로 측정되었다는 기사를 쓴 적이 있다. 이를 두고 당시 네티즌들은 ‘LG의 겸손함’이라며 각종 밈을 생산하기도 했다.
이런 인연도 있어서 그램 시리즈의 전개를 눈여겨보고 있었는데, 새로운 모델이 나올 때마다 성능과 기능, 품질이 꾸준히 개선되고 있다는 것을 느낄 수 있었다. 특히 이번 2026년형 LG 그램 프로 AI(LG gram Pro AI, 16Z90U)는 이전의 어떤 그램보다도 뛰어난 제품으로 거듭났다. 단순히 얇고 가벼움을 추구하는 것을 넘어, 성능 및 배터리 효율까지도 기존 슬림형 노트북의 한계를 극복했다.
이는 물론 탑재된 팬서레이크 프로세서의 성능에 힘입은 바도 크지만, 이를 이용해 이 정도까지 상품성을 이끌어낸 건 분명 LG 그램 개발진의 실력이다. 특히 에어로미늄 본체의 독특한 질감과 우수한 정숙성은 분명한 차별화 요소라 할 수 있다.
참고로 이번 리뷰에 이용한 LG 그램 프로 AI 2026은 인텔 코어 X7 358H 프로세서에 16인치 OLED 화면, 32GB 램, 512GB SSD를 탑재한 모델이며 LG전자 온라인 쇼핑몰 기준 300만 원 전후에 팔리고 있다(세부 모델에 따라 가격 및 일부 사양이 달라질 수 있음).
최근 세계적인 AI 열풍으로 인한 컴퓨터 부품 품귀 현상, 그리고 환율 상승의 영향으로 인해 노트북을 비롯한 PC 제품군의 가격 역시 고공행진을 하는 중이다. 마냥 기다린다고 하여 값이 내려갈 것 같지도 않다. 이럴수록 소비자들은 더 오랫동안 만족하며 쓸 수 있는 제품을 신중히 고르는 것이 좋다. LG 그램 프로 AI 2026 정도면 이런 신중한 소비자들에게도 좋은 해법이다.
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