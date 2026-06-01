출근복-골프복으로 OK… “반바지 만큼 시원하다”

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냉감 쿨링 원턱 바지

냉감 쿨링 원턱 바지는 시원한 원단을 적용해 땀은 흡수해 빠르게 건조시키고 쾌적함을 유지시켜준다. 썬스포츠 제공
냉감 쿨링 원턱 바지는 시원한 원단을 적용해 땀은 흡수해 빠르게 건조시키고 쾌적함을 유지시켜준다. 썬스포츠 제공
썬스포츠가 남자들이 사회 활동 시 반바지를 입을 수 없는 점에 주목해 ‘냉감 쿨링 원턱 바지’를 선보였다. 쿨링 원턱 바지는 시원한 원단을 적용해 땀은 흡수해 빠르게 건조시키고 쾌적함을 유지시켜주는 기능성을 갖고 있는 게 특징이다. 스판덱스 소재로 정장용·레저용·일상복으로 모두 입을 수 있게 디자인해 일반 바지보다 활동성이 뛰어나다는 게 썬스포츠 측의 설명이다.

썬스포츠 관계자는 “허리 부분에 주름 밴딩 장착으로 숨 쉬는 바지 기능을 추가해 중장년층 남성들에게 두루 인기가 높다”며 “세균과 땀 냄새까지 억제하는 시원한 여름 쿨링 원턱 바지는 한여름 더위와 싸우며 일하는 사람들, 등산·낚시·골프 등 야외 스포츠를 즐기는 남성들에게 더욱더 안성맞춤”이라고 말했다.

썬스포츠는 냉감 쿨링 원턱 바지 론칭 기념으로 4만9800원에 ‘1+1’ 이벤트를 진행하고 있다. 사이즈는 30, 32, 34, 36, 38, 40까지 있으며 색상은 블랙, 네이비, 차콜 3종류다. 자세한 내용은 썬스포츠 홈페이지에서 확인할 수 있다.

#건강한 생활#썬스포츠#냉감 쿨링 원턱 바지#건강
안소희 기자 ash0303@donga.com
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