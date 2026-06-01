출근복-골프복으로 OK… “반바지 만큼 시원하다”

썬스포츠가 남자들이 사회 활동 시 반바지를 입을 수 없는 점에 주목해 ‘냉감 쿨링 원턱 바지’를 선보였다. 쿨링 원턱 바지는 시원한 원단을 적용해 땀은 흡수해 빠르게 건조시키고 쾌적함을 유지시켜주는 기능성을 갖고 있는 게 특징이다. 스판덱스 소재로 정장용·레저용·일상복으로 모두 입을 수 있게 디자인해 일반 바지보다 활동성이 뛰어나다는 게 썬스포츠 측의 설명이다.
썬스포츠 관계자는 “허리 부분에 주름 밴딩 장착으로 숨 쉬는 바지 기능을 추가해 중장년층 남성들에게 두루 인기가 높다”며 “세균과 땀 냄새까지 억제하는 시원한 여름 쿨링 원턱 바지는 한여름 더위와 싸우며 일하는 사람들, 등산·낚시·골프 등 야외 스포츠를 즐기는 남성들에게 더욱더 안성맞춤”이라고 말했다.
썬스포츠는 냉감 쿨링 원턱 바지 론칭 기념으로 4만9800원에 ‘1+1’ 이벤트를 진행하고 있다. 사이즈는 30, 32, 34, 36, 38, 40까지 있으며 색상은 블랙, 네이비, 차콜 3종류다. 자세한 내용은 썬스포츠 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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