SCL, 디지털 병리 시스템 고도화 추진…AI 분석 도입으로 진단 효율 개선

검사 전문기관 SCL(재단법인 서울의과학연구소)이 디지털 병리 시스템 고도화를 추진하며 인공지능(AI) 기반 분석 솔루션 도입을 준비하고 있다고 20일 밝혔다. 진단 정확도와 효율성을 높이기 위한 조치다.
의료 기술 발전과 함께 병리 진단 분야에서도 디지털 전환이 빠르게 진행되는 가운데, SCL은 기존에 구축한 디지털 병리 인프라를 기반으로 시스템 고도화에 나섰다. 회사 측은 이를 통해 판독 과정의 정확성과 업무 효율을 동시에 개선한다는 계획이다.
● AI 결합한 디지털 병리…시장 확대 지속
디지털 병리 시스템은 병리 슬라이드를 디지털 이미지로 전환해 분석하는 방식으로, 최근에는 AI 기술과 결합되며 활용 범위가 확대되고 있다. AI 기반 이미지 분석은 병변 탐지와 분류, 정량화 과정에서 기존 방식의 한계를 보완하는 데 활용된다.
클라우드 기반 데이터 저장·공유 기술도 확산되면서 원격 진단과 협진, 교육 등 다양한 영역에서 활용되고 있다.
시장조사기관 모르도르 인텔리전스에 따르면 글로벌 디지털 병리 시장 규모는 2023년 약 15억8000만 달러에서 연평균 18.63% 성장해 2028년 약 37억1000만 달러에 이를 것으로 전망된다.
● 2023년 시스템 도입…데이터 활용 기반 확대
SCL은 2023년 국내 검사기관 가운데 처음으로 디지털 병리 시스템을 도입했다. 이를 통해 병리 데이터 접근성을 높이고 판독 과정의 효율성을 개선했다는 설명이다.
디지털 전환 이후 축적된 병리 데이터는 향후 AI 분석 및 연구 활용 기반으로 이어지고 있다. 현재는 디지털 협진 시스템과 온라인 슬라이드 리뷰 서비스를 운영 중이다.
SCL은 올해 하반기 AI 기반 면역조직화학염색(IHC) 분석 알고리즘 도입을 추진하고 있다. 해당 시스템은 전체 슬라이드 이미지(WSI)를 분석해 양성 세포를 탐지하고 분포를 시각화하는 방식이다.
회사 측은 이를 통해 진단 정확도를 높이고 판독 시간을 단축할 수 있을 것으로 보고 있다.
권귀영 SCL 병리과 원장은 “디지털 병리 데이터는 향후 신약 개발과 질병 연구에도 활용 가능성이 있다”고 말했다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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