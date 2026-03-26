일동홀딩스, 최규환 신임 대표이사 선임

일동제약그룹 지주사인 일동홀딩스가 26일 이사회를 열고 최규환 사장을 일동홀딩스 새 대표이사로 선임했다고 밝혔다.
최규환 신임 대표이사는 지난 1987년 일동제약에 입사해 일반의약품(OTC), 전문의약품(ETC) 담당자, 프로젝트매니저(PM), 영업지점장, 의원영업부장, 병원영업부장 등 영업·마케팅 분야 주요 직무와 직책을 거쳤다.
2014년 상무이사로 승진해 글로벌사업부문장과 경영지원본부장을 역임했고 2016년부터 일동제약그룹 지주사인 일동홀딩스로 이동해 경영지원본부장을 맡았다. 그룹 내 인적 자원 및 노무 관리 등을 총괄하면서 상생과 협력 중심 노사 관계 구축에 이바지했다는 평가다. 2019년에는 전무이사에 올랐고 2024년에 부사장으로 승진해 작년까지 경영지원본부장직을 수행했다. 올해 1월 사장으로 승진했고 일동홀딩스 최고운영책임자(COO)를 역임했다.
일동홀딩스 관계자는 “최규환 신임 대표는 영업과 마케팅 경영지원 분야에서 쌓아온 폭넓은 경험을 바탕으로 지주사 운영과 계열사 지원 및 관리에 주력할 예정”이라며 “특히 책임 경영 기조 아래 각 계열사 및 하위 조직들의 효율성 강화와 성과 달성에 중점을 둘 방침”이라고 말했다.
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