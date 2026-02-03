SK케미칼, 경남제약과 알레르기 비염 치료제 공동 판매

SK케미칼은 경남제약과 알레르기 비염 치료제 ‘노즈알연질캡슐’에 대한 공동 판매 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.
이번 계약에 따라 경남제약은 기존 SK케미칼이 의약품 주문 플랫폼을 통해 유통해 온 노즈알연질캡슐의 약국 대상 영업과 마케팅을 담당하게 된다. 경남제약은 전국 11개 지점으로 구성된 영업 조직과 폭넓은 약국 유통망을 보유하고 있으며, 비타민C 브랜드 ‘레모나’를 비롯해 자양강장제, 인후염 치료제, 무좀 치료제 등 다양한 OTC 브랜드 포트폴리오를 갖춘 업체다.
SK케미칼은 이번 협업을 통해 노즈알연질캡슐의 약국 유통 및 영업력이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.
박현선 SK케미칼 파마사업 대표는 “이번 공동 판매는 제품 경쟁력을 갖춘 노즈알연질캡슐에 약국 영업 전문성을 결합해 비염 치료제 시장에서 보다 효과적인 공급 구조를 마련하기 위한 협업”이라면서 “양사의 강점을 바탕으로 약국 현장에서의 접근성을 높이고 비염 치료제 시장에서 입지를 확대해 나가겠다”고 말했다.
노즈알연질캡슐은 3세대 항히스타민제 성분인 펙소페나딘(Fexofenadine)을 주성분으로 한 일반의약품으로 꽃가루와 집먼지 등으로 인한 알레르기 비염 증상 완화에 사용된다. 국내 허가된 OTC 항히스타민제 가운데 집먼지 등 먼지 유발 요인에 의한 알레르기 비염 증상을 효능·효과로 명시한 제품이다.
펙소페나딘은 기존 항히스타민제에 비해 졸음 등 진정 작용 발생 빈도가 낮은 성분으로 평가된다. 노즈알연질캡슐은 액상형 연질캡슐 제형을 적용해 체내 흡수 특성을 높였고 간에 대한 부담이 비교적 적어 다른 약물을 복용 중인 경우에도 의료전문가의 조언에 따라 복용할 수 있다.
