[리뷰] “빠른 입력 반응에 유무선 편의성까지 품다” 체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스

"빠른 입력 반응에 유무선 편의성까지 품다" 체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스
2026년 1월 30일 20시 37분
기계식 키보드 시장이 전환점을 맞은 건 2014년 이후다. 체리가 보유한 기계식 키보드 스위치 관련 특허가 만료되면서 게이트론, 오테뮤, 카일 등 다양한 제조사들이 각자 개성을 보유한 스위치를 내놓았기 때문이다. 치열한 경쟁은 가격 안정화로 이어졌고, 소비자들은 다양한 제품을 선택할 수 있게 됐다.
하지만 기계식 키보드 시장에서 경쟁하려면 차별화 기술은 필수다. 이에 스위치 제조사들은 새로운 입력 구조 개발에 집중했다. 자석을 활용한 비접촉식 스위치가 등장한 것도 이 때문이다.
자석축으로 불리는 비접촉식 스위치는 자석과 센서 간 거리 변화를 전압 변동으로 감지한 후 입력 신호로 전환한다. 물리적 접촉이 없어 내구성이 뛰어나고, 작동점을 소프트웨어로 설정 가능하다. 무엇보다 입출력 속도가 빠르다는 점에서 시장의 주목을 받았다. 다만 전력소모가 크고 스위치 호환성이 부족한 부분은 아쉬움으로 지적됐다.
이런 상황 속에 기계식 키보드 스위치 원조 브랜드 체리가 TMR(Tunnel Magneto Resistance) 기술을 꺼내 들었다. 자기 저항의 변화를 측정해 입력 신호로 바꾸는 이 기술은 일반 자석축 설계와 달리 전력소모를 낮추고 높은 정밀도를 구현한 게 특징이다. 동일한 체리 브랜드의 스위치 호환성을 일부 갖춘 점도 차별 요소다.
체리는 TMR 기술을 앞세워 게이밍 시장 영향력 확대에 나섰다. 엑스트리파이(XTRFY) 브랜드를 구축하고, 게이머 친화적 제품을 선보이는 중이다. 체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스는 TMR 기술이 적용된 게이밍 키보드로 반응성 중시 게이머 시장을 겨냥했다.
텐키리스의 정석, 실용성과 내구성을 갖춘 설계
체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스는 키보드 우측 숫자키가 없는 텐키리스(TKL, 10Keyless) 레이아웃, 87키 구성을 따른다. 우측 숫자키가 없는 만큼 책상 공간을 절약하면서도 화살표 키와 편집 키는 그대로 유지되어 작업성을 확보했다. 이 구조는 게이밍 키보드에서 많이 쓰이는 구조 중 하나다. 마우스와 키보드 간 거리가 줄어들어 어깨 자세도 자연스러워지고, FPS(1인칭 슈터) 게임처럼 넓은 마우스 이동이 필요한 장르에선 불편함도 줄어든다.
키보드 상판은 알루미늄 합금으로 제작됐다. 960g으로 무게는 증가하지만, 묵직한 무게 덕분에 타건 시 밀리지 않아 안정적으로 사용 가능하다. 플라스틱 프레임 키보드 사이에서 흔히 보이는 휨 현상도 적다. 뒷면에는 긴 고무 패드 두 개를 부착해 미끄럼 방지 역할을 하고, 접이식 받침대를 세우면 높이 조절도 가능하다.
리뷰에 쓰인 제품은 스팀을 통해 서비스 중인 로봇 슈터 게임인 메카 브레이크(Mecha Break)의 이미지를 키캡에 적용했다. 따라서 다른 키보드보다는 조금 더 미래지향적 인상을 전달한다. 키보드를 보면 마치 로봇을 조작하기 위한 컨트롤러 같은 느낌을 받는다.
키캡은 PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트) 소재를 사용했다. ABS(아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌) 소재 대비 내구성이 뛰어나고 기름때가 묻지 않아 장기간 사용해도 표면 질감이 유지된다. 문자 각인은 두 가지 색상의 플라스틱을 겹쳐 성형하는 더블샷 인젝션 몰딩(Double-Shot Injection Molding) 방식으로 만들어 글자가 지워지지 않는다. 키캡 상단은 불투명하지만, 일부 측면은 반투명 처리해 RGB 조명이 은은하게 새어 나오는 구조다. 눈이 부시지 않으면서도 분위기는 살리는 설계다.
소음 감쇠에도 신경을 썼다. 5층 구조의 소음 감쇄 장치(Sound Dampener)를 적용했다. 상세히 보면 충격 소음을 줄이는 포론(Poron) 샌드위치 흡음재, 고탄력 IXPE(조사 가교 폴리에틸렌) 스위치 패드, PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 흡음 패드, 스위치 하단 충격 방지 시트, 바닥용 충격 방지 시트 등으로 구성된다. 5중 흡음 설계를 통해 딸깍임이 없는 리니어 스위치 특유의 날카로운 바닥치기 소음을 상당 부분 완화했다. 실제 키보드를 타건해 보니 적축 수준의 타건감과 소음을 느낄 수 있었다. 하지만 내부 소음보다 외부로 울리는 소음이 크기에 소음이 적은 공간에서 사용한다면 주의가 필요하다.
키보드 상단 측면에는 전원 스위치와 USB C형 단자, LED 표시등 3개가 배치됐다. LED 표시등은 연결 모드(USB/2.4GHz/블루투스), 배터리 상태에 따라 점등된다.
기계식 키보드 스위치의 명가가 개발한 TMR 기술
체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스의 차별 요소는 터널 자기저항(TMR, Tunnel Magneto Resistance) 기술이다. 이 기술은 각 스위치에 내장된 자석을 인식한다. 기판에 있는 TMR 센서가 자석과의 거리 변화를 감지해 입력 신호로 변환하는 구조다.
대다수 자석축이 쓰는 홀 이펙트 센서가 자기장에 의한 전압 변화를 측정한다면, TMR 기술은 자기 저항값의 변화를 읽는다. 이 방식은 온도 변화에 안정적으로 반응하고 전력 효율 확보에 유리하다. 체리 측 자료에 따르면 TMR 기술로 0.01mm 수준의 작동 정밀도를 제공한다.
스위치는 체리 MK 크리스탈 마그네틱(Cherry MK Crystal Magnetic)을 썼다. 투명한 하우징에 반짝이는 안료(글리터 파우더)를 채워 넣어 RGB 조명을 받으면 반짝이는 효과를 내는 게 특징이다. 리니어 특성으로 초기 작동력은 30gf(그램당 가해지는 힘)에서 시작해 입력 2mm 지점에서 38gf까지 증가하는 프로그레시브(progressive) 구조다. 스위치 최대 입력 깊이는 3.5mm로, 일반적인 기계식 스위치보다 조금 길다. 작동점은 기본 2mm로 설정돼 있지만, 전용 소프트웨어를 통해 0.1mm부터 3.3mm까지 0.1mm 단위로 조절 가능하다.
게이밍 키보드의 기준이 되는 폴링 레이트(초당 신호 입출력 주기) 성능 확보에 신경 쓴 흔적이 보인다. 유선과 2.4GHz 무선 모드에서 8000Hz(초당 8000회 입출력 감지)를 지원한다. 1초에 8000번, 0.125밀리초(ms)마다 한 번씩 PC에 신호를 전송한다는 뜻이다. 일반적인 키보드가 1000Hz(1ms)인 점을 감안하면 8배 빠른 셈이다.
키보드의 또 다른 차별점은 핫스왑 구조다. 대부분의 자석축 키보드는 자석축만 지원하는 데 반해, 체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스는 자석축과 체리 MX 계열 기계식 스위치를 모두 장착 가능하다. 주 스위치 영역은 자석축과 기계식 스위치를 자유롭게 교체할 수 있고, 오른쪽 3열(편집 키 섹션)만 자석축 전용으로 설계했다. 게임할 땐 빠른 반응속도가 중요한 WASD 키와 스킬 키에 자석축을, 업무용으론 촉감이 뚜렷한 기계식 축으로 바꿔 끼우는 식의 활용이 가능하다. 체리는 이를 듀얼마스터(DualMaster) 시스템이라고 부른다.
체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스는 무선 연결에도 힘을 쏟았다. USB-C 유선, 2.4GHz 무선 동글, 블루투스 5.3 방식 연결을 모두 가능한 트리플 연결 모드를 구현했다. 키보드 상단 측면에 마련된 슬라이드 스위치로 연결 방식 전환이 가능하다. 블루투스는 최대 3개 기기까지 연결해 단축키로 변경하도록 지원한다.
2.4GHz 무선 동글은 키보드와 사전 연결된 상태로 출하되지만, 필요시 재연결도 가능하다. 동글 자체에도 LED 표시등이 있어 전원 상태와 연결 상태 파악이 가능하다. 연결이 끊기면 키보드는 30초간 재연결을 시도하다가 절전 모드로 진입한다.
배터리는 8000mAh 용량의 리튬 폴리머 충전지를 썼다. 체리의 자료에 따르면 블루투스 모드에서 조명을 끌 경우 최대 300시간 사용 가능하다.
체리 맥크레이트 소프트웨어로 키보드 설정을 자유롭게
체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스의 잠재력은 체리 맥크레이트(Cherry MagCrate) 소프트웨어에서 발휘된다. 이 프로그램은 자석축의 가장 큰 장점으로 꼽히는 커스터마이징 기능을 지원한다. 기능은 ▲키 작동점 조절 ▲래피드 트리거(Rapid Trigger) ▲다이내믹 키 트래블(DKS, Dynamic Key Travel) ▲모드 탭(Mod Tap) ▲스냅키(SnapKey) ▲매크로 및 RGB 설정 등이다. 소프트웨어 사용 방식은 직관적이지만, 기능이 다양해 초보자에겐 조금 복잡해 보일 수 있다. 특히 다이내믹 티 트래블이나 모드 탭 같은 고급 기능은 설정법을 익히는 데 시간이 필요하다. 하지만 익숙해지면 키보드 활용 능력을 확장하는 강력한 도구다.
먼저 소프트웨어를 활용하면 각 키마다 개별적으로 작동점 설정이 가능하다. 예로 게임에서 자주 쓰는 WASD 키는 0.5mm로 설정해 가볍게 터치만 해도 반응하게 만들고, 실수로 누르기 쉬운 ESC 키는 3.0mm로 설정해 확실히 눌러야 작동하도록 조정하는 식이다. 키 입력 지점은 0.1mm 단위로 세밀하게 조절 가능하다.
래피드 트리거는 키를 누른 후 재입력되는 시점을 지정하는 기능이다. 기존 기계식 스위치는 눌렀다 완전히 올려야 다시 입력이 가능했지만, 래피드 트리거는 초기 입력 후 설정한 거리만큼만 키가 올라가면 바로 재입력이 된다. FPS 게임에서 좌우 스트레이핑(좌우로 우왕좌왕하는 형태)을 빠르게 전환하거나, 리듬 게임에서 연타 속도를 높일 때 유용하다.
다이내믹 키 트래블은 키를 누르는 깊이에 따라 다른 명령을 할당하는 기능이다. 예를 들어 같은 키를 살짝 누르면 걷기, 깊게 누르면 달리기가 실행되도록 설정하는 식이다. 살짝 누르면 일반 공격, 끝까지 누르면 강 공격이 나가게 만드는 것도 가능하다. 키 절약이 중요한 게임에서 활용도가 높다.
모드 탭은 키를 짧게 누르면 일반 키로, 길게 누르면 다른 설정(Shift, Ctrl 등)으로 작동하는 기능이다. 예를 들어 스페이스 키를 짧게 누르면 점프, 길게 누르면 달리는 역할을 하도록 설정하는 식이다.
스냅키는 키를 완전히 바닥까지 누르지 않아도 중간 지점에서 강제로 재작동시키는 기능이다. 타이핑 속도를 최대한 빠르게 만들어 주기 때문에 손가락 피로를 줄이는 데 도움이 된다.
이 외에도 복잡한 키 조합을 하나의 키에 저장하는 매크로, RGB 조명의 색상·효과·밝기를 세밀하게 조정하는 기능도 갖췄다. 모든 설정은 키보드 내부 메모리에 저장된다. 따라서 다른 컴퓨터에 연결해도 설정이 유지되는 부분은 장점으로 꼽힌다.
빠른 입력 필요한 게이머에게는 매력적인 키보드
체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스를 연결한 후 리듬게임 디제이맥스 리스펙트 V를 실행했다. 키보드의 기본 특성을 파악하기 위해 별도 설정은 하지 않았다.
키보드의 키감은 적축처럼 느껴진다. 기계식 키보드 특유의 걸림(구분감)이 없는 리니어 특성 때문이다. 경쾌함은 조금 떨어진다. 키를 눌렀을 때 들리는 소리 때문에 경쾌해 보이지만, 스위치가 저항 없이 들어가기에 손맛은 상대적으로 적다. 청축 계열의 경쾌함을 선호하는 소비자라면 허전한 느낌이 들 가능성이 높다.
입력 반응은 매우 빠르다. 손가락을 키에 조금만 올려도 즉시 반응할 정도다. 이는 스위치 입력 지점을 바꾸면 일부 해결된다. 기본 설정은 2mm 입력 시 반응한다. 키 입력 지점을 2mm 이하로 바꾸거나 방지 터치 모드 등을 활성화하는 식으로 설정하면 민감도를 낮추는 데 도움이 된다. 반면, 빠른 키 입력이 필요한 게임을 즐기는 게이머라면 입력 지점을 최대한 높이면 된다.
무선 입력 성능도 뛰어나다. 2.4GHz, 블루투스 연결 시 리듬게임 내 연타는 무리 없이 소화 가능한 수준의 성능을 냈다. 하지만 시스템 부하에 따라 지연이 발생할 가능성도 존재하므로 가급적 기기 간 직접 연결보다 패키지 내 제공되는 무선 연결 동글을 활용하는 게 유리하다.
TMR 기술을 채택한 게이밍 키보드, 체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스. 제품 가격은 온라인 기준 32만 9000원에 책정됐다. 자석축이지만 기계식 스위치까지 지원하는 듀얼마스터 핫스왑 시스템, 8000Hz 폴링 레이트, 다양한 유무선 연결 지원 등 장점을 생각하면 경쟁력을 갖췄다. 이 외에도 알루미늄 상판, 5중 소음 감쇄 구조 등 프리미엄 요소도 제공해 완성도를 높였다. 다만 온보드 프로필 저장 미지원, 전용 미디어 키가 없는 점은 아쉬운 부분이다.
체리 엑스트리파이 MX 8.2 프로 TMR TKL 와이어리스는 최신 기술을 먼저 경험하고 싶은 얼리어답터, 자석축과 기계식 축을 상황에 맞춰 바꿔 쓰고 싶은 키보드 애호가, 선 환경에서 최고 수준의 반응속도를 원하는 게이머 등을 겨냥했다. 그저 좋은 게이밍 키보드를 찾는다면 가성비 좋은 선택지가 많다. 하지만 새로운 스위치와 체리 브랜드 가치 등을 고려하면 충분한 가치를 갖춘 제품이다.
