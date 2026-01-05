마이딜, CES 2026서 기업금융 자산 최적화 설루션 ‘핀태그’ 선봬 [SBA CES]

[SBA X IT동아 공동기획] IT동아는 서울경제진흥원(SBA)과 함께 CES 2026에 참가, 세계에 자신의 역량을 드러낼 중소·중견기업·스타트업을 소개합니다.
서울시의 창업 생태계 활성화 및 우수 스타트업 발굴을 위해 힘쓰는 중소기업 지원기관 서울경제진흥원(SBA, 대표 김현우)이 2026년 1월 CES 현장에 서울통합관을 운영한다. CES 2026 서울통합관은 SBA를 필두로 자치구, 유관기관, 대학 등 서울 소재 19개 창업지원기관이 참여해 총 70개 스타트업을 지원한다. 서울통합관은 참가 기업에 현장 투자 상담, 바이어 매칭, 글로벌 IR 피칭, 전시 부스 운영 등 다양한 비즈니스 프로그램을 지원하며 글로벌 진출의 발판을 마련하며, 마이딜은 성균관대의 서울 RISE 사업의 일환으로 추천·지원된 우수 스타트업이다.
마이딜(MiDeal)이 오는 1월 6일부터 9일 사이 미국 네바다 주 라스베이거스에서 개최되는 소비자 가전 전시회(CES 2026)에서 기업 금융 자산 최적화 설루션 ‘핀태그(Fintag)’를 선보인다. 마이딜의 핀태그는 인공지능(AI) 기반의 기업 현금흐름 예측 알고리즘 기술(Future Cash Flow Prediction)과 실시간 파일 분석 및 챗봇(Real-Time RAG)을 적용해 기업 내 금융 관리를 돕는다.
현재도 많은 중소기업들이 불규칙한 현금 흐름과 체계적인 자금관리 시스템의 부재로 경영상 어려움을 겪고 있다. 마이딜의 핀태그는 현장의 문제를 해결하기 위해 은행, 증권, 카드사 등 다양한 금융기관 및 국세청 홈택스를 연결하고, 여기서 수취한 금융 데이터와 세금계산서 데이터 등을 결합한 독자적인 현금흐름 예측 알고리즘을 개발했다. 핀태그 서비스 기업은 별도의 복잡한 회계, 전문지식 없이도 챗봇과의 대화만으로 실시간 자금현황을 파악하고 AI가 예측한 미래 현금흐름을 바탕으로 자금 조달 및 운용 계획을 수립할 수 있다.
CES 2026에서 공개하는 버전은 핀태그 2.0 버전이며 현장에서 관람객이 직접 시연할 수 있는 데모 부스를 운영한다. 마이딜은 간편한 금융자산 관리 시연을 통해 브랜드 인지도를 높이는 한편 한국 시장에 진출한 글로벌 기업들이 자회사의 자금관리를 위해 핀태그 서비스를 도입할 수 있도록 모색한다. 마이딜은 체계적인 자금관리 시스템이 부족한 중소기업을 위한 ‘AI 금융 비서’ 역할을 시작으로 중견, 대기업 등의 기업은 물론 베트남, 인도네시아 등 아시아 B2B 시장으로의 진출을 모색한다.
정상훈 마이딜 대표는 “성균관대 서울 RISE 사업의 지원을 받아 CES 2026 서울통합관에 참여한 덕분에 국내외 기업에게 핀태그의 AI 기반 자금 관리 기술력을 선보일 수 있었다”며 “이번 CES 참가를 계기로 대한민국 중소기업의 성공 방정식을 글로벌 시장에 전파하는 ‘아시아 No.1 B2B 금융 인프라’로 도약하겠다”며 포부를 다졌다.
