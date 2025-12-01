“60세 이후 건강하게 살려면, 폐를 건강하게 만들어야”

중년의 폐 건강 지킴이 ‘청기폐’
동서한방병원 박상동 원장 57년 내공 건강식품
금연하고 운동 필수… 출시 기념 70% 할인 판매
폐 기능이 나빠지면 신체 활동 시 숨이 차고 힘들어져 운동 능력이 떨어진다. 이는 운동량 부족 현상을 일으킬 수도 있다. 걷고 뛸 때 숨쉬기 편한 건강한 폐는 신체 활동 능력을 유지하고 중장년층의 전반적인 삶의 질을 높이는 데 필수적이다.
폐 건강은 단순히 숨쉬기 편한 것만을 의미하지 않는다. 건강한 폐는 신체에 충분한 산소를 공급해 모든 장기가 원활하게 기능하도록 돕는다. 폐 기능이 저하되면 쉽게 피로해지고, 운동 능력이 떨어지며, 다른 질환의 위험까지 증가한다.
지속적인 기침, 재채기, 가래는 일상생활을 심각하게 방해하고 삶의 질을 현저히 떨어뜨린다. 늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다. 중년의 폐 건강을 지키기 위해서는 적극적인 노력이 필요하다. 담배 연기는 폐암, 만성기관지염, 폐기종 등 다양한 폐 질환의 주요 원인이므로 반드시 금연해야 한다. 규칙적인 운동도 폐활량을 늘리고 심폐 기능을 강화하는 데 큰 도움이 된다. 특히 유산소운동은 폐의 탄력성을 유지하는 데 효과적이다.
또한 폐 건강에 좋은 음식을 섭취하고 충분한 수면을 통해 면역력을 유지하는 것도 중요하다. 미세먼지, 황사, 환절기 큰 일교차 등 우리의 폐는 끊임없이 외부 자극에 노출되고 있다. 그렇듯 알게 모르게 우리의 소중한 폐 건강이 위협받고 있을지도 모른다.
우리의 폐는 한번 손상되면 회복이 어렵기 때문에 평소에 관리하는 것이 중요하다. 기침, 가래를 없애고 폐가 깨끗해지면 어떤 일이 일어날까. 바로 면역력을 향상시켜 최상의 몸 상태를 만들어준다.
박상동 동서한방병원 의료원장은 “60세를 넘으면 누구나 세 가지 병이 생긴다”며 “목표를 설정하고 그것을 성취하기 위해 열심히 살며 매일 5000보 이상 걷는 등 규칙적으로 유산소운동을 하면 건강해진다’고 강조했다.
동서한방병원은 오랜 연구와 임상 경험을 통해 탄생한 ‘청기폐’로 폐 건강에 새로운 활력을 선사한다. 57년 전통을 이어온 동서한방병원의 노하우를 담아 생산했다. 57년간 임상을 통해 많은 효과를 봤으며 박 원장이 직접 처방했던 약이 건강식품으로 나온 것이다. 엄선된 재료만을 사용하고 엄격한 품질관리 과정을 거쳐 생산된 청기폐를 출시 기념으로 70% 할인 판매하고 있다.
신용카드 무이자 3개월 할부가 가능하다.
■ 박상동 의료원장 약력
― 의료법인 동서한방병원 ― 임상 57년 박상동(박사한방신경·정신과 전문의) ― 의료법인 디에스동서의료재단 의료원장 ― 사단법인 대한한방병원협회장(1995∼2002년) ― 사단법인 국제라이온스협회 354-A지구 총재겸 복합지구의장 역임(1988년) ― 경희대학교 총동문회장(2002∼2006년) ― 제6회 대한민국 자랑스러운 한국인상(2012년 4월 20일) ― 보건의 날 국민훈장 목련상 수상(1996년)
댓글 0