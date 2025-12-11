KAIST, 내년부터 AI 단과대학 신설…‘AI 인재’ 키운다

KAIST가 내년부터 인공지능(AI) 단과대학을 신설한다. AI 대학 신설과 함께 학생 정원 300명을 신규 확대할 계획이다. 정부는 KAIST를 시작으로 2027년에는 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST) 등 다른 과학기술원에도 AI 단과대학을 신설해 AI 인재 양성에 속도를 낼 방침이다.
11일 과학기술정보통신부에 따르면 KAIST는 이날 이사회를 개최하고 AI 단과대학을 신설해 내년부터 학생 모집을 시작하기로 했다. KAIST는 AI 대학 산하에 AI학부(AI컴퓨팅학과, AI시스템학과)와 AX학과, AI미래학과를 신설한다.
AI컴퓨팅학과는 AI 이론, 알고리즘, 수학 등의 교육을 통해 최신 AI 모델을 설계하고 개발하는 인재를 양성한다. AI시스템학과는 고연산·저전력 AI 반도체 개발 등을 위한 AI 하드웨어 전문가를 육성한다. AX학과는 △데이터·콘텐츠AI △물리·제조AI △바이오·소재AI △AI지속가능성 등 4개 특화 교육과정을 기반으로 AI 융합인재를 기르는 것이 목표다. AI미래학과는 AI 기술의 사회적 영향과 윤리, AI 정책 등과 관련된 미래 전략가를 육성한다.
KAIST는 AI 대학 신설을 통해 학부 100명, 석사 150명, 박사 50명 등 학생 정원 300명을 신규 확대한다. 학부 과정은 내년 봄학기부터 개시돼 내년에 2학년이 되는 학생부터 AI 대학 4개 학과를 주전공으로 선택할 수 있다. KAIST는 1학년은 전공을 정하지 않는 무학과 제도를 운영하고 있어 2학년부터 전공 선택이 가능하다. 대학원 과정은 내년도 가을학기부터 신입생을 모집한다.
정부는 2027년도에는 KAIST를 포함한 4대 과학기술원에 모두 AI 대학을 신설해 지역 전략사업에 특화된 교육과정을 만들 방침이다.
댓글 0