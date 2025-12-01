MASH 치료제 경쟁… 제약사들, 간-대사질환 타깃 ‘FGF21’ 총력전

3세대 치료제 시장서 급부상
간-지방-근육 대사 광범위 조절… 섬유화 감소-간 기능 회복 효과
美-유럽-일본서 글로벌 1상 완료… 국내 유한양행 ‘YH25724’가 선두
기술 수출-해외 협력 확대 가능성
2023년 비알코올성 지방간염(NASH)이 ‘대사이상 관련 지방간염(MASH)’으로 공식 개편됐다. 2024년 ‘레즈디프라’ 출현으로 치료제 시대가 열리면서 간·대사질환 분야가 글로벌 제약업계의 핵심 격전지로 부상했다. 미국·유럽을 중심으로 고위험 환자군의 미충족 수요가 재확인되며 대형 제약 기업들은 차세대 성장축을 간·대사질환으로 재설정하고 공격적인 인수·라이선스 전략을 가속하고 있다. 특히 섬유화 개선에 대한 요구가 커지면서 다중 기전 기반 치료제 개발 경쟁이 본격화되며 시장 재편이 빠르게 진행되고 있다.
글로벌 제약사, 3세대 MASH 치료제 FGF21에 총력
MASH 치료제 개발은 THR-β 기반의 1세대, GLP-1 등 인크레틴 기반 2세대를 거쳐 현재 3세대 ‘FGF21 계열’ 중심으로 이동했다. FGF21(Fibroblast Growth Factor 21)은 간·지방·근육 대사를 광범위하게 조절하고 염증·섬유화를 억제하는 내분비 호르몬으로 간질환 전반을 타깃할 수 있는 점이 기술적 가치를 높이고 있다. 간 지방 개선뿐 아니라 섬유화 감소와 간 기능 회복 등 다중 기전적 우월성이 기존 치료제 대비 강점으로 제시된다.
특히 기존 승인 약물들이 주로 섬유화 1∼3단계에서 제한적 효능을 보인 반면 최근 개발 중인 FGF21 유사체(analog)들은 섬유화 3∼4단계, 즉 중증 섬유화 및 초기 간경변 환자에서도 조직학적 개선 가능성을 보여주며 치료 옵션 부재 영역을 메우는 대안으로 주목받고 있다.
2025년에는 FGF21 기반 자산을 둘러싸고 초대형 거래가 집중됐다. 글락소스미스클라인(GSK)은 장기 지속형 FGF21 analog ‘에피모스페르민 알파’를 확보하기 위해 선급금 12억 달러(약 1조7626억 원), 최대 20억 달러(약 2조9378억 원) 규모의 인수 발표를 진행했다. 로슈는 후기 임상 단계의 ‘페고자퍼민’을 보유한 89bio를 약 24억 달러(최대 35억 달러)에 인수했으며 노보 노디스크는 ‘에프룩시퍼민(EFX)’을 확보하기 위해 아케로 테라퓨틱스를 선급금 47억 달러(6조9038억 원), 최대 52억 달러(약 7조6382억 원) 규모에 인수했다.
2025년에만 100억 달러(약 14조6880억 원) 이상이 FGF21 계열에 투입되며 글로벌 제약업계는 FGF21이 향후 MASH 표준요법의 핵심축이 될 것이라는 컨센서스를 형성했다. 다중 기전, 후기 임상 단계, 고위험 환자군 효과라는 세 가지 요인이 FGF21 플랫폼을 ‘3세대 통합 대사·간질환 치료제’로 자리매김하게 하고 있다.
국내 유한양행 선두… 이중 작용제 YH25724 부상
국내에서도 간·대사질환 치료제 개발이 확대되고 있지만 MASH를 1차 적응증으로 설정하고 글로벌 임상 데이터를 확보한 후보 중에서는 유한양행의 ‘YH25724’가 사실상 유일한 MASH 특화 파이프라인으로 평가된다.
YH25724는 △FGF21·GLP-1 듀얼 구조 △전임상에서 지방간·섬유화 동시 개선 △미국·유럽·일본에서 글로벌 1상 완료 △다국적 제약사와 초기 임상 경험 보유 등에서 경쟁력 우위를 지닌다. FGF21의 지방간 개선, 섬유화 억제 작용과 GLP-1의 체중 감소, 대사 조절 효과를 결합한 복합 기전은 기존 단일 인크레틴 기반 치료제의 한계를 보완하는 차세대 구조다.
또한 비만, MASLD, MASH, 섬유화 등 다양한 적응증으로 확장 가능한 플랫폼 특성은 최근 글로벌 시장이 선호하는 다중작용제 트렌드와 정확히 맞닿아 있다. 이에 따라 기술 가치 재평가 가능성과 해외 파트너십 확대 가능성도 높게 점쳐지고 있다.
유한양행이 FGF21·GLP-1 이중작용제를 국내 최초로 본격 개발한 점은 비소세포폐암 치료제 ‘렉라자’에 이어 글로벌 신약 경쟁력 확대의 중요한 디딤돌이 될 전망이다. 간·대사질환 분야에서 한국 기업이 글로벌 기술 플랫폼 경쟁에 진입한 첫 사례라는 점에서도 의미가 크다.
MASH로 질환 체계가 개편된 이후 글로벌 제약업계는 섬유화 개선까지 포괄하는 다중 기전형 치료제에 집중하고 있으며 그 중심에 FGF21 계열이 자리 잡고 있다. GSK·로슈·노보 노디스크의 대형 인수로 확인되듯 FGF21은 향후 표준요법의 핵심축으로 부상하고 있다. 국내에서는 유한양행이 FGF21·GLP-1 듀얼 작용제 YH25724로 글로벌 경쟁 지형에 가장 근접해 있으며 추후 기술수출 및 해외 협력 확대 가능성도 높다는 평가가 나온다.
간·대사질환 치료 패러다임이 3세대 진입기에 들어선 가운데 FGF21 기반 치료제는 고위험군에서 치료 옵션 부재라는 오랜 한계를 해소할 유력 후보로 자리매김하고 있다. 글로벌·국내시장 모두에서 FGF21 플랫폼의 전략적 가치가 더욱 커질 전망이다.
