‘1만 칼로리 폭식’ 트레이너 심정지…다이어트법 홍보하려다 비극

자신의 체중 감량 프로그램 효과를 증명하기 위해 하루 1만kcal에 달하는 음식을 섭취하던 러시아 피트니스 트레이너 드미트리 누얀진(30)이 급성 심부전으로 숨졌다. 단기간 체중 증가 후 감량 과정을 공개하려는 극단적 방식이 결국 비극으로 이어진 것이다.
지난 28일(현지 시간) 데일리메일 등 외신에 따르면 러시아 오렌부르크 출신의 누얀진은 최근 몇 주간 ‘체중 증량 마라톤’을 진행하며 폭식으로 최소 25kg을 늘린 뒤 자신의 다이어트 프로그램으로 감량하는 실험을 계획했다. 그는 팔로워들이 지켜보는 가운데 체중 변화 전 과정을 보여주겠다며 극한의 식단을 공개해왔다.
● 하루 1만kcal 폭식…몸이 가장 먼저 비명을 질렀다
그는 매일 1만kcal를 강제로 섭취하는 극단적인 식단을 설계했다. 누얀진이 소셜 미디어를 통해 공개한 일일 식단에 따르면, 아침에는 페이스트리 빵 한 접시와 케이크 반 개를 섭취하고, 점심에는 마요네즈를 듬뿍 바른 만두 약 800g을 먹었다. 저녁 식사로는 햄버거와 작은 피자 두 판을 해치웠으며, 식사 중간에는 수시로 감자칩을 간식으로 섭취했다.
이 같은 무리한 폭식에 몸은 바로 반응했다. 지난 11월 18일, 누얀진은 자신의 체중이 105kg에 도달했으며 한 달 만에 13kg이 증가했다고 알렸다. 당시 공개된 영상에서 그는 눈에 띄게 지쳐 있었으며 “배가 불편하다”고 호소하기도 했다.
결국 그는 “몸이 좋지 않다”며 예정된 훈련 일정을 모두 취소하고 병원 방문을 계획했으나, 잠든 뒤 깨어나지 못했다. 사인은 급성 심부전이었다.
● 전문가 “예견된 인재…심장·혈관이 버틸 수 없는 과부하”
엘리트 코치였던 누얀진은 올림픽 예비학교와 상트페테르부르크 국립 피트니스대학을 졸업한 전문 트레이너였다. 이번 도전을 홍보하며 “체중 100kg 이상인 사람이 새해까지 자기 체중의 10%를 감량하면 1만 루블(약 10만 원)을 지급하겠다”고 내걸었지만, 정작 본인은 폭식 과정에서 몸이 먼저 무너졌다.
전문가들은 누얀진의 죽음이 “예견된 인재”라고 분석했다. 방갈로르 SPARSH 병원의 임상 영양사 바니 크리슈나는 “이런 식단은 혈당과 콜레스테롤, 혈압을 동시에 급격히 상승시켜 심장이 감당하기 힘든 과부하를 일으킨다”고 설명했다. 한 영양사는 “단순히 칼로리만이 문제가 아니라 과도한 지방과 염분 섭취가 급성 나트륨 및 췌장염, 심장 리듬 장애를 유발했을 수 있다”고 경고했다.
이번 사건은 지난 9월 벨라루스의 보디빌더 일리야 예핌추크(36)가 하루 1만6500kcal를 섭취하던 중 심장마비로 사망한 지 불과 몇 달 만에 발생했다. 전문가들은 온라인상에서 유행하는 극단적인 챌린지 문화에 과몰입해서는 안된다고 지적했다.
댓글 0