악뮤 이수현, 위고비 없이 다이어트 성공? 더 슬림해졌다

악뮤 멤버 이수현이 최근 SNS를 통해 슬림해진 비주얼을 공개하며 화제를 모았다. 그는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “붐”이라는 짧은 글과 함께 여행 중 촬영한 다수의 사진을 올려 근황을 전했다.
공개된 사진 속 이수현은 편안한 휴가 차림으로 자연스러운 일상을 즐기고 있었으며, 특히 눈에 띄게 날씬해진 몸매로 팬들의 시선을 사로잡았다. 최근 다이어트를 꾸준히 이어온 그는 여행지에서도 밝은 에너지와 자신감 있는 모습을 보여 관심을 모았다. 댓글과 커뮤니티 반응에서도 “더 건강해 보인다”, “확 달라졌다”는 반응이 이어지며 큰 주목을 받았다.
이수현은 앞서 지속적인 체중 관리로 “가장 건강한 상태의 몸을 유지하고 있다”고 밝힌 바 있다. 이후 일부 온라인 커뮤니티에서 비만 치료제 ‘위고비’ 사용 의혹이 제기되자, 그는 이를 직접 부인하며 건강한 생활습관과 식단 관리, 운동을 통한 변화라고 강조했다. 당시 그는 “꾸준히 관리한 결과”라며 몸의 변화를 둘러싼 추측을 일축했다.
한편 이수현은 악뮤 멤버로서 다양한 음악 활동을 이어가며 예능·OST·콘텐츠 출연 등 다방면에서 활발히 활동 중이다. 자신만의 음악 색과 꾸준한 자기관리로 팬층을 두텁게 쌓아온 그는 SNS를 통해 새로워진 비주얼을 공개하며 다시 한번 화제를 모았다.
