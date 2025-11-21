“30만 원 벌어야”…제아 태헌, 생계 위해 야간 택시기사로

그룹 제국의아이들 출신 태헌이 생계를 위해 야간 택시기사로 일하고 있는 근황을 공개하며 현실적인 일상과 솔직한 심정을 전해 화제를 모았다. 그는 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘넥스트 태헌’에 올린 영상에서 “두 번째 택시 운전하는 날”이라고 소개하며 밤새 운행을 이어가는 모습을 담았다.
영상 속 태헌은 목표 금액을 30만 원으로 잡고 12시간 가까운 야간 근무를 준비했다. 그는 “첫날 해보니 밥 먹는 시간이 너무 아깝더라”며 김밥과 에너지바만 챙겨 차에 올랐고, “밥 먹는 시간을 줄여서라도 승객 한 분이라도 더 모시고 싶다”고 말해 생계에 대한 간절한 의지를 드러냈다. 실제 심야 운행에서는 서울 시내 곳곳을 오가며 승객들과 자연스럽게 대화를 나눴고, 약 3시간 동안 6만 3400원의 수입을 기록했다며 야간 운전의 장단점을 직접 전했다.
하지만 순탄치 않은 순간도 있었다. 영상에는 만취한 승객이 반말을 하거나 목적지를 갑자기 바꿔 달라고 요구하는 장면도 담겼다. 그는 “술이 너무 과하신 분들이 타서 마음이 조금 아팠다”며 “그래도 이런 경험도 다 나아지는 과정이라고 생각한다”고 말했다. 밤늦은 시간대의 특성상 예상치 못한 상황들이 이어졌지만, 그는 침착하게 운행을 이어가며 “길이 덜 막히니 마음은 더 편하다”고 스스로를 다독였다.
아이돌 활동 시절을 떠올리며 태헌은 “아이돌이라는 직업도 너무 힘들다”고 털어놓았다. 이어 “이것저것 해 봤는데 결국 힘든 건 누구나 똑같이 힘든 것 같다”고 말해, 아이돌 출신이라는 화려한 이미지 뒤에서 자신도 생계와 진로를 고민하는 평범한 청년임을 솔직하게 드러냈다.
한편 태헌은 2010년 제국의아이들로 데뷔해 ‘마젤토브’, ‘후유증’ 등 다수의 히트곡으로 활동했다. 최근에는 유튜브를 통해 택시 운전과 일상의 변화 등을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다.
댓글 0