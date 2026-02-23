“이란 체류 한국인, 항공편 있을 때 출국하라” 韓대사관 공지

美 공격 가능성에 긴장 고조
최근 미국의 대이란 공격 가능성 및 이란의 보복 경고 등으로 긴장감이 급격히 고조되고 있는 가운데 주이란대사관은 우리 교민들에게 “가용한 항공편이 운행되고 있을 때 출국하라”고 권고했다.
대사관은 22일 홈페이지 안전공지를 통해 “우리 정부는 이란 전 지역에 대해 여행경보 제3단계(출국권고) 적색경보를 발령 중”이라면서 “이란 내 체류 중인 국민들께서는 긴요한 용무가 아닌 경우 신속히 출국해주시고, 여행을 예정하고 계신 국민들께서는 여행을 취소·연기해달라”고 당부했다.
그러면서 “현지 상황이 급격히 악화되면 민간 항공편 이용이 중단될 수 있으니 가용한 항공편이 운행되고 있을 때 출국하시길 권고 드린다”고 덧붙였다.
대사관은 “이란 내 안보 상황에 급격한 변화가 발생할 수 있으므로, 이란에 체류 중인 우리 국민들께서는 언론보도 및 대사관의 안전공지에 주목해주시고, 신변안전에 각별히 유의해주시기 바란다”며 “특이사항이 있을 경우 지체 없이 대사관으로 연락해주시길 바란다”고 강조했다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 20일 백악관에서 열린 주지사들과의 회의에서 이란을 압박하기 위한 제한적 군사 공격을 검토하고 있다고 직접 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
