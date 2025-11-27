“생분해성 봉투·멀칭필름 직접 개발” 올바른사람들, 친환경 제품 편견 깬다 [스타트업in과기대]
※ 서울과학기술대학교 창업지원단은 창업보육센터를 통해 유망 스타트업에 입주공간과 멘토링, 네트워킹, 사업화 지원을 제공하며 그들의 성장을 돕고 있습니다. ‘스타트업in과기대’는 서울과학기술대학교 창업보육센터를 보금자리로 삼아 도약을 꿈꾸는 스타트업들의 얘기를 전합니다.
기후 변화에 따른 환경 문제가 심각해지면서 친환경 인증이나 생분해성 제품을 선호하는 고객이 점차 늘고 있다. 글로벌 기업의 ESG 경영도 선택이 아닌 필수가 되는 추세다. 이에 따라 친환경 소재 시장이 빠르게 성장하고 있다. 하지만 ‘친환경 제품은 비싸고 성능이 떨어진다’는 편견이 걸림돌로 작용한다.
이러한 친환경 제품의 편견을 깨기 위해 나선 스타트업이 있다. 주식회사 올바른사람들이다. 박세진 올바른사람들 대표를 만나 친환경에 대한 이야기를 허심탄회하게 나눴다.
해외 여행 중 사업 아이템 발견
2020년 설립된 올바른사람들은 친환경 소재 전문 스타트업이다. ‘올바른 원료로 올바른 제품을 만든다’는 원칙 아래 생분해성 소재를 활용한 친환경 생활용품을 개발 및 생산한다.
박세진 대표의 창업 배경은 독특하다. 2013년 해외 여행 중 현지 식당에서 우연히 접한 종이 앞치마가 창업의 계기가 된 것. 종이앞치마의 사업 가능성을 확신한 박세진 대표는 특수지 전문업체로 이직, 관련 분야에 대해 배웠다. 2016년부터 개인 사업으로 해외 제조업체와 손잡고 수입 및 유통을 시작했다. 종이앞치마가 누적 판매 금액 3억 6000만 원(2019년 기준)을 기록하며 자리를 잡자 사업 확장을 고민하던 중 생분해성 원료를 접했다. 이후 생분해성 봉투와 멀칭필름(농업용 비닐)을 사업 아이템으로 추가하며 올바른사람들이 탄생했다.
그동안 제약회사 영업, 교육교보재회사 사업기획, 특수지 회사 마케팅 등 다양한 경력을 쌓은 박세진 대표는 “사업을 하면서 규격과 원료를 제대로 사용하지 않은 친환경 제품들을 자주 마주했다. 이런 제품들이 오히려 친환경에 대한 부정적 인식을 만든다고 생각했다. 친환경 제품이 가격 대비 성능이 떨어진다는 편견을 깨고 싶었다”면서 친환경 시장에 본격적으로 뛰어든 이유를 밝혔다.
올바른사람들은 박세진 대표의 철학에 따라 환경을 생각하면서도 실용성을 타협하지 않는 친환경 제품을 개발하는 데 집중한다. 친환경 제품의 기준도 새롭게 제시하고 있다.
생분해성 봉투·멀칭필름·종이물티슈 주력으로
올바른사람들의 대표 제품은 생분해성 봉투와 멀칭필름, 그리고 종이물티슈다. 일반적인 생분해성 필름 원단과 종이 원단에 올바른사람들만의 노하우로 튼튼하면서도 친환경적으로 만든 것이 특징이다. 박세진 대표가 생분해성 원료 배합이나 종이에 대한 이해도가 높기 때문에 가능하다.
특히 생분해성 멀칭필름은 농업 분야에서 두각을 나타낸다. 독자적인 생분해성 원료 배합으로 밀칭필름 피복 시 양쪽으로 잡아당겼을 때 견딜 수 있는 인장 강도와 자연스럽게 분해되는 퇴비화 기간에 대한 기능성을 강화한 것. 여기에 경쟁력 있는 단가로 농부들에게 반응이 좋다. 박세진 대표는 “멀칭필름의 경우 100% 생분해성 원료만 사용한다. 토양이나 농작물과 섞여도 문제가 없다”면서 “올해 지역 단위 농협 2곳과 협업했는데 작업 시간과 노동력에 대한 비용은 줄었는데 수확량이 늘어 만족도가 높다. 내년에도 추가 계약할 뜻을 드러냈다”고 말했다.
올바른사람들에 따르면 생분해성 멀칭필름은 잡초 억제뿐만 아니라 수분 유지나 토양 온도 조절에도 탁월한 효과를 보여준다. 게다가 기존 일반 멀칭필름과 달리 사용 후 수거할 필요가 없어 인력은 줄이고, 효율은 높일 수 있다. 단가도 타사 생분해성 멀칭필름보다 저렴한데 강도는 튼튼하다. 생분해성 멀칭필름을 사용한 농업 종사자들로부터 작업 시 찢어진 적이 없었다는 후기 역시 확보한 상황이다.
종이물티슈도 마찬가지다. 올바른사람들의 종이물티슈는 변기에 버려도 될 정도로 100% 펄프 원료만 고집한다. 일반 물티슈의 경우 폴리에스터(PET), 폴리프로필렌(PP)과 같은 합성섬유로 만들어져 자연 분해가 수백년 걸릴 가능성이 높을 뿐만 아니라 변기에 버리면 해당 섬유가 뭉쳐 하수관이 막히는 일까지 발생한다. 이는 미세플라스틱 문제의 주요 원인으로 지적되기도 한다.
박세진 대표는 “좋은 펄프를 활용해 더 튼튼한 원단을 발굴하는 등 종이물티슈 개선에 신경 썼다. 내년부터 일부 편의점 출시 예정인데, 시중에 판매되는 종이물티슈 중에서 가장 편하게 사용할 것”이라며 “현재 원단을 업그레이드하기 위해 자체 개발에도 힘쓰고 있다. 1~2년 후에 완전히 자체 개발하는 원단이 나올 것으로 예상한다”고 말했다.
종이물티슈 포장의 경우 생분해 포장재 특허를 획득하며 100% 종이 및 생분해 원료를 활용할 수 있게 됐다. 여기에 친환경 코팅으로 방유 및 방습 등을 추가하며 포장재의 기능성도 높였다. 또 강도와 유연함을 각각 담당하는 생분해성 원료를 절묘하게 배합, 포장재 양산 테스트도 진행하고 있다. 일반 포장재와 비교해도 불편함 없이 사용할 수 있도록 생산, 향후에는 과자 등도 생분해성 포장재로 바꿀 방침이다.
이처럼 올바른사람들은 고객의 일상 생활에 초점을 맞춘 친환경 전략을 내세운다. 박세진 대표는 “고객이 자연스럽게 일상을 보내면서 사용하는 소비재와 일회용품이 모두 탄소 저감 제품이 되는 것, 그러면서도 편리하고 위생적인 생활을 유지할 수 있도록 만드는 것이 올바른사람들의 전략이다. 상생하는 친환경, 모두가 함께하는 친환경을 만들고 싶다”고 강조했다.
생분해성 약점 보완·핵심 기술 확보
올바른사람들은 창업 초기부터 순조로웠던 것은 아니다. 박세진 대표가 생분해성 원료를 정식으로 배운 적도 없었고, 종이에 대한 지식으로는 부족했기에 이른바 ‘맨땅의 헤딩’을 한 셈이다.
박세진 대표는 “경영학을 전공했는데 화학에도 손을 댄 것이다. 어떻게 해야 종이는 물에서 잘 풀릴 수 있고, 생분해성 필름은 땅에서 잘 분해될 수 있는지 배우려고 정말 많이 노력했다”면서 “생분해성 원료나 종이는 열과 수분, 그리고 노출 시간에 따라 가지고 있는 특성이 달라진다. 우리가 원하는 생분해성 원단과 종이 원단을 개발하는 과정에서 시행착오가 많았다”고 털어놨다.
이러한 어려움은 친환경 업계 관계자와 자주 만나며 해결해 나갔다. 질 좋은 친환경 원단을 만들 방법을 찾기 위해서는 발품을 팔 수밖에 없었다. 박세진 대표는 “기존 친환경 관련 기업의 조언은 물론 협력사와의 소통을 통해 의미 있는 데이터를 축적했다. 그렇게 현실적인 가격대의 고품질 제품을 만들 수 있었다”고 회상했다. 이어 “고객사와 거래할 때 신뢰를 가장 중요하게 여겼다. 원료부터 두께까지 정직하게 제작했더니 신뢰가 쌓였고 재구매가 이뤄지면서 자연스럽게 매출도 상승세를 그렸다”고 덧붙였다.
올바른사람들은 여러 시행착오 끝에 직접 원단을 발굴 및 개발할 수 있는 역량을 갖추게 됐다. 특히 생분해성 소재의 약점인 강도 문제도 해결, 자사 핵심 기술을 확보했다. 올바른사람들이 튼튼하면서도 사용하기 편한 제품을 합리적인 가격으로 제공할 수 있는 이유다.
박세진 대표는 “친환경 원료는 해외에서 수입하는 경우가 대부분인 데다가 비싸다. 올바른사람은 곧 국내에서 친환경 원료를 개발할 수 있는 환경을 조성할 것”이라며 “이를 통해 더 저렴한 가격으로 제품을 제공할 수 있게 된다. 차츰 경쟁력을 갖춰 궁극적으로는 원부자재 판매하는 업체로 성장할 것”이라고 말했다.
폐플라스틱 수거기부터 스마트팜까지…에너지 사업으로 확장
올바른사람들은 서울과학기술대학교 창업지원단 창업보육센터의 특화역량 BI 육성지원사업에 선정, 다양한 지원을 받는다. 입주 공간부터 멘토링까지 창업보육센터의 실질적인 도움을 통해 지속적으로 성장하고 있다.
박세진 대표는 “멘토링을 통해 현재 우리가 있는 위치, 그리고 앞으로 나아갈 그림을 그릴 수 있었다. 더 나은 기술을 만들기 위한 산학협력에 대한 계획을 만들 수 있었을 뿐만 아니라 우리가 가진 장점을 최대한 키울 수 있는 방안도 잡았다”고 밝혔다. 이어 “IR 투자브릿지 프로그램을 통해 더 나은 IR 자료와 발표력을 키울 수 있는 계기도 마련했다”며 “창업보육센터의 실질적인 지원을 받아 한 걸음 더 성장하고 나아가는 발판이 됐다”고 덧붙였다.
올바른사람들은 생분해성 제품 개발에 그치지 않고, 한 걸음 더 나아가 인공지능(AI) 기술을 접목한 친환경 에너지 사업으로 확장한다. 현재 폐플라스틱 수거기는 프로토 타입 테스트를 거쳐 양산을 앞두고 있고, 스마트팜과 스마트 축산 프로젝트는 기획 및 준비 단계다. 박세진 대표는 “친환경 소재를 만드는 것도 중요하지만 이미 배출된 플라스틱을 효율적으로 수거하고 재활용하는 시스템도 필요하다고 생각했다”면서 “스마트팜 역시 환경 부담은 줄이고 생산성을 높일 수 있는 선순환 구조를 만들기 위해서다. 1인 농부 역시 가능할 것”이라고 말했다.
현재 올바른사람들의 가장 큰 과제는 대규모 투자 유치다. 친환경 물티슈와 포장재, 그리고 생분해성 멀칭필름 등 경쟁력 갖춘 주력 제품 개발을 완료한 만큼 규모의 경제를 통해 공급을 확대하기 위해서다. 서울과학기술대학교 IR 멘토링, 중소벤처기업부 벤처투자시스템 교육 등을 통해 투자 유치를 준비하고 있다. 향후 클라우드 펀딩과 VC 투자 유치에 나설 계획이다.
박세진 대표는 “2026년 주력 제품의 시장 점유를 안정화하고 해외 진출을 시작할 예정이다. 다목적 공장과 국내외 지사 설립도 추진할 것”이라며 “현재 생분해성 포장재에 대한 특허를 진행 중이고 향후 종이 포장재 특허도 출원할 계획”이라고 밝혔다.
올바른사람들은 화려하고 거창한 것보다 실제 효과가 좋고, 비싸지 않으며, 편의성 있는 방향으로 친환경을 알린다. 고객의 삶에 큰 변화 없이 친환경이 녹아들길 바라는 마음에서다. 박세진 대표는 “우리가 세상을 바꾸겠다고 하는 것이 오만한 말일 수 있다. 하나씩 바꾸다보면 가능한 일이라고 믿는다”면서 “환경 문제는 다음 세대가 책임질 일은 아니다. 아무도 하지 않으면 바뀌지 않기 때문에 지금이라도 친환경을 시작해야 한다”고 거듭 강조했다.
생분해성 소재부터 AI 기반 환경 에너지 솔루션까지, 올바른사람들이 그리는 친환경 생태계는 환경을 바꾸기 위해 조금씩 나아간다. 이들의 노력이 선한 영향력으로 세상에 더욱 스며들길 응원한다.
