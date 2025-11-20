웬디미디어, 서울지방중소벤처기업청장상 수상…서울과기대 초창패 쾌거

서울과학기술대학교(이하 서울과기대) 초기창업패키지 보육기업인 주식회사 웬디미디어가 제22회 서울 지역 창업기업 만남의 장(이하 만남의 장)에서 서울지방중소벤처기업청장상을 수상하며 사업 우수성을 인정받았다. 유수의 서울 지역 창업기업 가운데 수상의 영광을 안아 더 의미 있다.
만남의 장은 ‘혁신의 시작은 만남으로부터 함께 만들어 간다’는 취지 아래 11월 13일부터 14일까지 충남 예산 스플라스리솜 그랜드홀에서 열렸다. 서울 지역 창업기업의 사기를 불러일으키고 협력 네트워크를 구축, 상호 정보를 교류하고 사업 협력의 계기를 마련하는 것이 목적이다. 창업기관 사이 시너지 효과를 내고 보육기업 활성화를 도모하려 매년 열리는 이번 행사에 서울 지역 창업기업 및 관계자 약 300명이 참석했다.
이날 행사는 유광호 서울지역창업보육센터협의회장의 인사말을 시작으로 박혜영 서울지방중소벤처기업청장 직무대리 과장의 축사가 이어졌다. 박재원 한국창업보육협회 상근부회장과 송명주 서울창조경제혁신센터 창업성장실 실장은 격려사로 자리를 빛냈다.
이번 행사에서 가장 주목받은 순서는 창업 유공 시상식이었다. 치열한 경쟁을 뚫고 ▲중소벤처기업부장관상 ▲서울지방중소벤처기업청장상 ▲한국창업보육협회장상 ▲서울창조경제혁신센터장상의 주인공이 가려졌다.
이 가운데 웬디미디어는 적극적인 창업 활동과 우수한 경영 성과를 통해 지역 창업 활성화 공로를 인정 받아 서울지방중소벤처기업청장상 초기창업패키지 부문을 수상했다. 김정모 웬디미디어 대표는 “의미 있는 상을 받아 기쁘다. 서울과기대 창업지원단의 다양한 지원 덕분”이라고 소감을 밝혔다. 이어 “서울과기대 초기창업패키지 기간 동안 웬디미디어의 성과가 좋았다. 지난해보다 영업 이익도 4배 이상 성장했고, 연매출 역시 2배 정도 오를 것으로 예상한다”고 덧붙였다.
올해 5월 서울과기대 초기창업패키지에 선정된 웬디미디어는 미디어커머스 솔루션 스타트업이다. 이번 수상의 비결로는 K-제품의 수출 증대를 위한 AI 기반 다국어 숏폼 영상 제작 플랫폼 ‘웬디 AI 커머스 솔루션’이 꼽힌다. 웬디 AI 커머스 솔루션은 10개 언어 번역 기능을 플랫폼에 탑재, 수출 국가에 최적화된 커머스 기획이 가능하다. 국내 브랜드의 해외 진출을 지원할 뿐만 아니라 누구나 K-커머스 콘텐츠로 글로벌 시장에 도전할 수 있는 기회를 제공한다.
웬디미디어는 2022년 설립 후 ‘2024 대한민국 디지털 광고 대상’에서 이커머스 부문 대상을 받았다. 올해는 서울지방중소벤처기업청장상에 이어 ‘2025 문화체육관 AI·디지털혁신 포럼’에서 장려상도 수상했다. 김정모 대표는 “창업한 지 3년이 안 됐는데 수상부터 매출까지 계속 좋은 일들이 생긴다. 긍정적인 평가를 받을 수 있게 도와준 서울과기대에게도 감사하다”고 말했다.
한편 서울과기대 창업지원단은 학생, 교원, 일반인 등 다양한 대상에게 창업 관련 지원과 프로그램을 제공하는 핵심 기관이다. 중소벤처기업부와 창업진흥원의 주요 창업 지원 사업인 예비창업패키지, 초기창업패키지의 주관기관으로 활동한다. 이에 따라 창업 단계별 맞춤형 지원 사업을 운영, 창업기업의 성장과 발전을 지원하는 데 앞장선다.
