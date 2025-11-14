종근당고촌재단, 베트남·인니 대학생 40명 장학금 전액 지원

해외 인재 육성 일환 ‘장학증서 수여식’ 진행
졸업 시까지 현지 대학생 등록금 전액 지원
한국 초청 문화체험 기회 제공
“해외 우수 인재 한국과 가교 역할 기대”
해외 인재 누적 500명 수혜
종근당고촌재단은 베트남과 인도네시아에서 현지 대학생을 대상으로 ‘2025년 장학증서 수여식’을 진행했다고 14일 밝혔다.
수여식은 지난 10일부터 13일까지 베트남 호치민 의약학대학과 인도네시아 국립대학, 반둥공과대학 등에서 정재정 종근당고촌재단 이사장을 비롯한 각 대학 학장들이 참석한 가운데 개최됐다. 베트남 하노이 약학대학 장학증서 수여식은 오는 18일 온라인으로 진행 예정이다.
재단은 4개 대학에서 성적, 가정형편, 리더십 등을 종합 평가해 선발한 장학생 40명에게 졸업 시까지 등록금 전액을 지원한다. 국내 대학원 진학 시에도 등록금과 생활비를 추가로 지원한다. 또한 12월에는 우수 장학생을 한국으로 초청해 문화체험 기회를 제공하고 국내 장학생들과 교류할 수 있는 프로그램을 운영할 예정이다. 정재정 종근당고촌재단 이사장은 “현재까지 재단 지원을 받은 500여명 글로벌 장학생들이 세계의 각 분야를 이끌어갈 핵심 인재로 성장하고 있다”며 “우수한 인재들이 한국과 가교 역할을 하면서 양국 협력과 발전을 이끌어가길 기대한다”고 말했다.
종근당고촌재단은 이장한 종근당 회장 제안에 따라 지난 2013년부터 성장 잠재력이 높은 저개발국가 인재를 육성하는 해외 장학사업을 진행하고 있다. 현재까지 해외 장학생 502명이 장학금을 지원받았다. 종근당은 해외 장학사업 지원 규모를 더욱 확대할 예정이다.
