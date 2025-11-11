SBA 두바이 뷰티월드 서울관 운영…수출·판로 성과 풍성

서울시 중소기업의 수출 경쟁력 강화에 기여하는 서울경제진흥원(이하 SBA, 대표이사 김현우)은 지난 10월 27일부터 10월 29일(현지시각)까지 아랍에미리트 두바이에서 개최된 ‘2025 두바이 뷰티월드(Beauty World Middle East 2025)’ 전시회에서 서울관을 성공적으로 운영했다고 밝혔다.
두바이 뷰티월드 전시회는 중동 최대 규모의 글로벌 뷰티 전문 전시회다. 지난해 세계 68개 나라 기업 2000여 곳이 참여했고, 방문자는 세계 164개 나라에서 7만 1000여 명이 방문했다.
아랍에미리트(UAE)는 한국 화장품 수출국 순위 9위로 빠르게 성장 중인 K-뷰티 전략 시장이다. 중동 지역은 최근 프리미엄 뷰티 수요가 확대되며 K-뷰티에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 두바이는 글로벌 유통 허브이자 트렌드 확산 거점으로, 중동·아프리카·유럽 시장의 관문으로 평가된다.
이번 전시회에서 SBA는 서울 소재 뷰티 분야 유망 중소기업 10개사의 참가를 지원했다. 글로벌 B2B 플랫폼을 활용한 진성 바이어 발굴, 사전 마케팅을 통한 사전 홍보, 현장 상담 연계, 부스 운영까지 전 과정에 걸쳐 맞춤형 지원을 제공해 참가기업들이 글로벌 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화하고 실질적인 수출 성과를 창출할 수 있도록 뒷받침했다.
SBA는 올해 ‘2025 두바이 뷰티월드’ 전시회 참가 지원을 통해 참가기업들이 실질적인 수출 성과를 낼 것으로 기대하고 있다.
참가기업들은 전시회 기간 동안 총 200건 이상의 수출 상담, 약 1,382만 달러(한화 약 199억 원) 규모의 계약 추진 성과를 거뒀다. ㈜위덤, ㈜더퓨처, 반다비앤에이치 등 3개사는 각각 이라크 의료·미용 제품 유통사, UAE 자재 공급사, UAE 뷰티 수입·유통사와 총 231만 달러(한화 약 33억 4000억 원) 규모의 현장 계약 체결에 성공하는 등 뚜렷한 성과를 보였다.
전시회 현장에서 만난 해외 바이어와의 신규 접점도 만들어졌다. 레비레스코는 사우디아라비아 바이어와 총판 계약을 논의하고 있으며, 인도 바이어와 ODM 계약을 협의 중이다. 세이션은 사우디아라비아 바이어와 샘플 테스트를 진행 중이며, UAE 리테일 X-Beauty 입점 계약을 논의 중이다. 워너비코스메틱은 에콰도르 바이어와 약 4만 달러 계약 완료 및 첫 발주를 진행하는 등 현장 중심의 비즈니스 성과가 이어지고 있다.
SBA 관계자는 이번 전시회를 통해 서울 뷰티 기업의 중동 시장 인지도 제고와 안정적인 글로벌 판로 확보 기반을 마련했다고 밝혔다.
김현우 SBA 대표이사는 “이번 전시회를 통해 서울의 유망 뷰티 중소기업들이 혁신성과 제품 경쟁력을 세계 시장에 입증하며, 실질적인 비즈니스 성과로 이어지는 의미있는 결과를 만들었다”며, “특히 성장 중인 중동 시장은 우리 기업에 중요한 기회 시장인 만큼, 현지 파트너십 구축과 판로 개척을 다각도로 강화해 서울 K-뷰티가 글로벌 무대에서 경쟁 우위를 확고히 할 수 있도록 지원하겠다”고 덧붙였다.
