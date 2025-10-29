심정지 환자에겐 4분이 ‘골든타임’… 가슴 압박만 해도 생명 살린다

심폐소생술



대한심폐소생협회 제공 ① 환자가 반응하지 않고 숨을 쉬지 않으면 즉시 119에 신고한다. 만약 주위에 심장충 격기(자동제세동기)가 비치돼 있다면 즉시 가져와 사용해야 한다.



② 한 손바닥을 환자의 가슴 한가운데(양쪽 젖꼭지 사이)에 두고 다른 손을 그 위에 겹친다.



③ 팔을 곧게 펴고 상체의 힘으로 강하고 빠르게 압박한다.



④ 깊이는 약 5㎝, 속도는 분당 100∼ 120회 정도로 유지한다.



⑤ 가능하면 30회의 가슴 압박 후 2회의 인공호흡을 시행하되 호흡이 어렵다면 압박만 지속해도 된다.



자동심장충격기 사용법