“연봉 4억에 집도 주겠다” 카이스트 교수들이 받은 중국 메일

중국 정부가 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 교수진을 상대로 대규모 영입을 시도한 정황이 드러났다.
25일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 국민의힘 의원이 KAIST로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 초 KAIST 소속 교수 149명이 ‘중국의 글로벌 우수 과학자 초청 사업’이라는 제목의 동일한 이메일을 받았다.
이메일에는 “중국 정부의 지원으로 해외 우수 인재를 초청한다”며 “연간 200만 위안(약 4억원)의 급여와 주택·자녀 학자금 지원을 제공한다”는 내용이 담겼다.
당시 메일을 받은 한 교수가 이를 교내 연구 보안팀에 공유했고, 국가정보원은 조사에 나섰다. 국정원이 동일한 이메일을 받은 KAIST 교수진을 전수 조사한 결과, 총 149명이 해당 메일을 받은 것으로 파악됐다.
국정원은 전국의 정부출연연구기관에도 유사한 접근이 있었을 것으로 보고 조사에 착수했고, 유사 사례가 발견된 것으로 전해졌다.
국정원은 “천인 계획은 단순한 인재 유치프로그램이 아니라 중국이 해외 핵심 기술을 확보하려는 국가 차원의 전략적 포섭 공정”이라고 했다.
최수진 의원은 “국내 기술이 고도화될수록 해외의 기술 탈취 시도는 더욱 노골화될 것”이라며 “연구 보안이 곧 국가 보안인 만큼 ‘국가연구개발 혁신법 개정안’ 조속히 통과시켜 연구기관이 즉시 대응할 수 있는 체계를 마련해야 한다”고 전했다.
