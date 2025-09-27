“술 마시기 위해 운동한다”는 사람들에게 희소식…운동, 간 사망 현저히 낮춰[양종구의 100세 시대 건강법]

주변에 운동을 열심히 하는 사람들에게 “왜 그렇게 열심히 운동하느냐”고 질문했을 때, “술 마시려고”라고 답하는 사람이 많다. 솔직히 필자도 그 부류에 속한다. 건강을 챙기려는 목적도 있지만 약속이 많아 운동하지 않으면 살이 찌기 때문에 매일 새벽 달리고 있다. 술을 마신 뒤 집에 가서 1시간 이상 걷거나, 1시간 이상 걸어서 집에 가기도 한다.
이런 ‘운동 핑계 술고래들’에게 8월 말 희소식이 전해졌다. ‘간연구 저널(Journal of Hepatology)’에 열심히 운동하면 간 관련 사망 위험을 현저히 낮출 수 있다는 결과가 게재된 것이다. 당시 일부 소개되긴 했지만, 기사화가 거의 되지 않아 이번에 다시 자세히 전한다.
저널은 당시 ‘건강한 식단과 신체활동을 늘리면 알코올로 인한 간 관련 사망 위험을 현저히 낮출 수 있다’고 보도했다. 이 연구는 다양한 인종으로 구성된 미국 내 대규모 코호트 데이터를 활용해 알코올 관련 간질환으로 인한 사망 위험을 평가할 때 다른 생활 습관을 함께 고려하는 것이 중요하다고 강조한다.
이 연구에 참여한 인디애나 대학교 의과대학 소화기 및 간장학과 수석 연구원인 나가 찰라사니 박사(Naga Chalasani, MD)는 “높은 수준의 신체활동이나 식단을 준수하는 것이 모든 음주 패턴에 걸쳐 간 관련 사망 위험을 낮추는 것과 관련이 있음을 발견했다. 신체활동은 과음자와 폭음자의 간 사망 위험을 각각 36%와 69% 감소시켰고, 건강한 식단은 각각 86%와 84% 감소시켰다”라고 밝혔다.
이 연구는 미국 국민건강 및 영양 조사(NHANES)에 참여한 성인 6만 334명의 데이터를 분석하고, 이를 국립 사망 지수(National Death Index)와 연계해 분석했다. 또한, 알코올 남용 및 중독에 관한 국립 연구소(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) 지침에 따라 가벼운 음주, 적당한 음주, 과음으로 분류된 음주량, 건강 식단 지수(Healthy Eating Index), 신체활동 수준에 대한 정보를 포함했다.
매일 마시는 알코올의 양이나 폭음은 간 사망 위험 증가와 관련이 있는데, 건강한 식단과 신체활동 증가는 과음이나 폭음 등 모든 음주 패턴에 걸쳐 간 관련 사망 위험을 낮춘다는 것이다. 여성은 남성보다 알코올 관련 간 사망 위험이 더 크지만, 술을 마시더라도 신체활동을 높이고 건강한 식단을 유지하면 간을 보호할 수 있다.
‘간연구 저널’은 건강한 식단에 대해선 다음과 같이 설명했다. ‘빈 칼로리( Empty Calories)’가 많은 고형 지방과 알코올, 첨가당 섭취를 줄이고, 채소와 과일, 곡물, 해산물, 식물성 단백질 등 건강한 지방이 풍부한 식사가 간 관련 사망 위험을 낮춘다.
최근 국제학술지 ‘Nutrients’에 발표된 한국 연구팀(가톨릭대학교 의과대학 양궁모 교수, 연세대학교 원주 의과대학 정범선 교수, 순천향대학교 의과대학 류톰 교수)의 대규모 코호트 연구에 따르면, 규칙적인 신체활동이 지방간 환자의 전체 생존율을 높이고 간질환 진행을 억제하는 효과가 있는 것으로 나타났다.
연구진은 영국 바이오뱅크에 등록된 50만여 명을 최대 18년간 추적 관찰하며, 주 4회 이상 중강도~고강도 운동을 한 그룹과 주 3회 미만으로 활동이 적은 그룹을 비교했다. 그 결과, 규칙적으로 운동한 그룹은 운동을 거의 하지 않은 그룹보다 전체 생존율이 약 1.1~1.2배 높았으며, 대사 이상 관련 지방간 환자에서 이 효과가 더욱 뚜렷했다.
또한, 운동 시간이 길고 강도가 높을수록 사망률 위험이 점진적으로 줄어드는 선형적 경향이 확인됐다. 반대로 신체활동이 부족한 환자들은 사망 위험성이 높아졌다. 이 연구는 운동이 단순한 생활습관 개선을 넘어 지방간과 알코올 관련 간질환 관리에 핵심적인 전략이 될 수 있음을 과학적으로 입증했다는 점에서 의미가 크다.
송홍선 국립경국대학교 교수(55·운동생리학)는 “여러 연구를 종합하면, 운동하면 다양한 효소가 활성화되는데 그로 인해 지방 대사를 개선하고, 인슐린 감수성을 높이며, 염증과 섬유화를 억제함으로써 간 내 지방 축적과 손상을 줄인다. 결국 간경변 발생도 예방하고, 간질환으로 인한 생존율을 향상하게 된다”고 설명했다.
미국에서는 18세 이상 성인의 절반 이상(53%)이 정기적으로 술을 마시며, 매년 약 17만 8000명이 과도한 음주로 사망한다. 알코올 섭취의 위험성은 잘 알려져 있으며, 과음 및 폭음이 모든 원인으로 인한 사망과 특정 원인으로 인한 사망(예: 암, 간질환, 심혈관 질환) 위험을 높인다는 강력한 증거가 있다. 국내에서도 2022년 5033명이 알코올 관련 질환으로 목숨을 잃었다. 사망의 주된 원인은 알코올성 간질환으로 알코올 관련 사망자 중 77.4%인 3900명이었다.
운동이 암으로 인한 사망률을 낮춘다는 연구가 계속 나오고 있다. 국립암센터는 최근 국내 암 환자 21만 5000여 명을 분석한 결과, 운동하지 않은 환자보다 중강도 운동을 한 환자는 사망률이 25%, 고강도 운동을 한 환자는 33% 낮은 것으로 나타났다. 3월 국제 학술지 뉴잉글랜드 저널 오브 메디슨(NEJM)에 발표된 임상 연구에 따르면 항암 치료를 마친 뒤 3년간 운동 프로그램을 시행한 대장암 환자들은 재발 위험이 28%, 사망 위험은 37% 감소했다.