마라톤 113회 완주한 보쌈집 사장 “살기 위해 달려요”[양종구의 100세 시대 건강법]

“제 고향이 전북 정읍 입암이라는 골짝이었죠. 앞집이 고창군에 속하는 경계 지역이라 입암초·중학교까지 가는 데만 40~50분 걸어야 했죠. 초등학교와 중학교 9년 동안 편도 10리(4km) 가까운 거리를 걸어 다녔어요. 겨울엔 땔감 나무를 구하러 산을 오르내렸죠. 어렸을 땐 그저 걷는 게 힘들고 짜증 났는데 결과적으론 제 체력을 탄탄하게 만들어 줬죠.”
이강연 씨(62)는 2012년 3월 열린 서울마라톤 겸 제84회 동아마라톤에서 42.195km 풀코스에 처음 도전해 3시간 56분 15초에 완주했다. 당시 49세였던 그는 마라톤을 시작한 지 1년도 안 돼 4시간 벽을 깼고, 지금까지 풀코스만 113회 완주한 ‘철녀’가 됐다. 그는 “어려서 많이 걸어서인지 체력이 좋아 걷고 뛰는 데는 자신 있었다”고 했다.
이 씨는 약 30년 전에 건강을 위해 가볍게 조깅을 시작했다. 등산도 하고 걷는 것을 즐겼는데 운동이 부족하다고 생각해 달렸다. 그러다 2011년 5월 용화사(서울 중랑구)에 다녀오는 길에 중랑천에서 ‘마라톤 교실 회원 모집’ 현수막을 보고 가입해 달리기 시작했다. 그는 “기본기부터 배웠고, 제대로 달릴 수 있었다”고 했다. 거의 매일 새벽 달렸다. 주말에는 하프코스(21.0975km) 이상을 달렸다. ‘초보인데 그렇게 달려도 됐느냐’고 물었더니, “체력이 좋아 별로 힘들지 않았다”고 했다.
마라톤을 본격적으로 시작하고 얼마 안 돼 남편이 세상을 떠났다. 그래서 생업(서울 동대문구 장안동 동의보쌈)을 시작할 수밖에 없었다. 그는 “그때 달리기 없었으면 버텨내지 못했을 것”이라고 했다. 새벽 4, 5시에 식당에 나가 장사 준비하고 나가서 달렸다. 그는 “고기 삼고, 김치 담고, 반찬 준비하면 두세 시간 훌쩍 지나간다. 준비 마치고 허리를 펴면 잘 펴지지 않아 손으로 지지할 것을 잡고 일어나야 한다. 그래도 달리고 나면 모든 피로가 날아가고, 기분이 좋았다”고 했다.
“언젠가 식당에 온 손님이 ‘왜 그렇게 달리세요?’라고 묻더라고요. 그래서 ‘손님은 식사 왜 하세요?’라고 되물었죠. 손님이 ‘살기 위해서죠’라고 하기에 ‘저도 살기 위해 달려요’라고 말했어요. 달리고 나면 어떤 힘든 일도 다 지나가요. 세상에 못 넘을 힘든 일은 없어요. 체력도 좋아지니 더 열심히 일할 수 있었죠. 식당이 이만큼 잘 된 것은 마라톤의 힘이 큽니다.”
이 씨는 마라톤 대회 풀코스만 출전한다. 주말 장거리 훈련 대신 달리는 것이기 때문이다. 지난해 10월 3일 풀코스 100회를 완주했고, 지금까지 113회 완주했다. 최고기록은 2017년 동아마라톤에서 세운 3시간 46분 13초. 더 빨리 달릴 수 있지만 늘 20%의 힘을 남기도 완주한다. 대회를 완주한 뒤 다시 장사를 해야 하기 때문이다. 그래서 결승선을 통과한 뒤에도 언제나 생생하다.
국내 최고 명문 대회인 동아마라톤은 2012년부터 한 번도 빠지지 않고 출전했다. 가을엔 춘천마라톤을 달렸다. 춘천마라톤을 10회 이상 출전하면 인정해 주는 ‘명예의 전당’에도 가입했다. 2020년 2월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산한 뒤 대회가 열리지 않을 땐 서울 구로구 신도림역 근처에서 혼자 출발해 완주하는 ‘공원사랑마라톤’에서 달렸다. 코로나19 시절에도 한 달에 1~3회 풀코스를 완주했다.
“코로나19가 대한민국 사회를 참 많이 바꿨어요. 코로나19 전에는 술 마시는 손님들이 자리를 뜨지 않아 새벽까지 장사하는 경우가 많았죠. 물론 코로나19로 장사가 안돼 힘들었지만, 코로나19가 끝난 뒤엔 이젠 오후 9시 정도면 손님들이 알아서 술판을 정리하고 집에 갑니다. 술 문화가 완전히 바뀌었습니다.”
이 씨는 2016년부터 해외 마라톤에도 출전하고 있다. 그해 세계 최고 명문 미국 보스톤마라톤을 완주했다. 보스턴은 남녀 연령대별로 기준 기록을 충족하지 못하면 출전할 수 없다. 그는 당시 여자 50~55세 기준 기록인 4시간 이내 기록을 가지고 있어 출전할 수 있었다. 2018년엔 베를린 마라톤, 지난해엔 일본 도쿄 마라톤을 완주했다. 지금까지 해외 마라톤에만 10회 넘게 다녀왔다.
“해외 마라톤 출전은 시간에 얽매여 살 수밖에 없는 저 스스로에게 주는 휴가입니다. 장사하느라 바쁘게 살다 보니 저를 챙길 시간이 없었죠. 그래서 해외에 나갈 땐 저를 위로하는 시간으로 생각합니다. 천천히 도시를 감상하며 즐겁게 달립니다. 해외에선 풀코스를 4시간 30분 안팎으로 천천히 달리고 있어요.”
풀코스 100회를 넘기면서는 일종의 책임감이 생겨 몸 관리에 더 철저해졌다.
“처음엔 주위에서 ‘대단하네요’라고 하면 겸손해했는데 어느 순간 그게 저의 어깨를 무겁게 했습니다. 제가 운동을 등한시하면 달리는 사람들이 저를 손가락질할 수도 있다는 생각에 더 열심히 몸을 관리했죠. 그리고 가급적 풀코스 100회 완주를 숨겼는데 이젠 당당하게 말해요. 그리고 더 몸 관리에 신경 쓰고 있습니다.”
잘 달리다 보니 주위에서 여성 마스터스마라토너에게는 꿈의 기록인 ‘330(3시간 30분 이내 완주)’에 도전하라고 하지만 손사래를 친다. 시작은 장사 때문이었지만 이젠 습관이 돼 즐겁게 달리는 게 더 좋다.
“돌이켜보니 제가 장사했던 게 다치지 않은 비결인 것 같아요. 시간이 많아 기록에 도전했다면 어딘가 결딴 났을 겁니다. 저도 뭔가에 빠지면 끝장을 보는 스타일이거든요. 늘 힘을 남겨둬야 했기에, 제가 ‘펀런(즐겁게 달리기)’의 맛을 알게 된 것 같아요.”
이 씨는 63토끼띠마라톤클럽에서도 활동하는데 “함께 달렸던 친구들이 많았다. 그런데 무리하게 달린 회원들은 지금 다 달리지 못하고 있다”고 했다. 요즘엔 수요일과 일요일 동호회 정기 모임에서 달린다. 주말 대회가 있을 땐 대회 출전으로 훈련을 대신한다. 얼마 전까지만 해도 점심 장사를 끝내고 브레이크타임 때 매일 달렸지만, 최근엔 다소 버거워 평일 낮에는 컨디션이 좋을 때 1시간 정도 달린다.
부상 방지를 위해 평상시 틈날 때마다 운동한다. 스트레칭 체조를 자주 하고, 허벅지 안쪽 근육을 키우기 위해 무릎 사이에 공이나 휴지 뭉치를 넣고 힘주기 운동을 한다. 뒤꿈치 들어올리기(캐프레이스)는 10년째 하고 있다. 그는 “무엇보다 달리기 전후 스트레칭으로 온몸을 풀어주는 게 가장 중요하다. 그래야 부상 없이 오래 달린다”고 강조했다.
“기록 욕심은 없지만 일흔까지 ‘서브 포(4시간 안쪽 기록)’를 유지하는 게 목표입니다. 그리고 힘이 닿는 데까지 달리고 싶어요. 건강히 오래 살아야 의미 있죠. 달려야 살아 있음을 느낄 수 있습니다.”
댓글 0