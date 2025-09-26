세계 첫 ‘뇌 반응 실시간 촬영’ 논문, 한국 연구진 자진 철회

성균관대 박장연 교수 연구팀
2022년 국제 학술지 ‘사이언스’에 발표되며 세계적 반향을 일으킨 한국 연구진의 뇌 영상 기술 논문이 결국 철회됐다. ‘뇌 신경 활동을 실시간 고해상도로 직접 촬영할 수 있다’는 획기적 성과로 주목받았지만 후속 검증과 재분석 결과 원래 결론을 지지하기 어렵다는 판단이 내려진 것이다.
“MR 신호, 신경자극과 상관없어”
25일(현지 시간) 사이언스는 박장연 성균관대 글로벌바이오메디컬공학과 교수 연구팀이 발표한 ‘고시간 공간 해상도에서 신경 활동의 생체 내 직접 이미징’ 논문을 철회했다고 공지했다. 연구팀은 당시 논문에서 기존 기능적 자기공명영상(fMRI)보다 8배 빠른 5ms(밀리초·1ms는 1000분의 1초) 단위로 뇌 반응을 포착할 수 있다는 ‘DIANA(Direct Imaging of Neuronal Activity)’ 기법을 제시하며 뇌과학의 새 장을 열 것이라는 기대를 모았다.
그러나 발표 직후 국내외 연구진이 재현에 잇따라 실패했다. 자기공명영상(MRI) 전문가들은 데이터 선택과 신호 해석의 문제를 지적했다. 일부 연구에서는 신경 자극과 무관한 상황에서도 유사한 신호가 나타난다고 보고해 DIANA가 실제 신경 활동을 직접 반영하지 않을 수 있다는 의문이 확산됐다. 국제적 논란이 커지자 사이언스는 2023년 8월 ‘편집자 우려 표명(Editorial Expression of Concern)’을 통해 문제를 공식화했다.
이후 연구팀이 자체 분석한 결과 당초 신경 활동의 직접적 지표로 해석했던 자기공명(MR) 신호가 실제로는 신경 자극과 무관한 상황에서도 동일하게 나타날 수 있음이 확인됐다. 박 교수는 “새롭게 발견한 예기치 못한 물리적 신호가 원래 결론을 뒷받침하지 못해 논문 철회를 결정했다”고 설명했다.
철회 명단에는 제1저자인 판 탄 토이 박사(당시 성균관대 박사과정)와 함께 서울대 고려대 울산과학기술원(UNIST) 소속 저자들이 모두 이름을 올렸다. 연구팀은 “과학적 정직성을 지키기 위한 판단”이라고 강조했지만 학계 내 충격은 크다. 불과 2년 전 ‘세계 최초 성과’로 홍보됐고 정부의 국가연구개발 우수성과에도 선정됐었기 때문이다.
연구팀은 이달 4일 관련 후속 논문을 논문 사전 공개 사이트 바이오아카이브(bioRxiv)에 올렸다. 논문을 통해 DIANA 실험에서 일부 신호가 재현되긴 했지만 새롭게 발견된 MR 신호가 뇌 신경 활동만을 반영한다고 보기는 어렵다는 결론을 제시했다. 이에 따라 DIANA가 실제 신경 신호를 직접 촬영했다고 단정하기 힘들며 해당 신호의 물리적 기전을 규명하기 위한 추가 연구가 필요하다고 말했다.
