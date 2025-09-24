술 마신 후 먹는 ‘마무리 라면’, 건강에는 최악?

라멘을 주 3회 이상 먹는 사람들은 주 1~2회 먹는 사람들보다 사망 위험이 약 1.5배 높다는 연구 결과가 나왔다. 특히 음주 후 라멘을 주 3회 이상 섭취할 경우, 사망 위험은 2.71배로 껑충 뛰었다.
아사히 신문은 24일 야마가타 대학교와 야마가타현립 요네자와 영양대학이 공동 연구해 국제 학술지 ‘영양, 건강과 노화 저널(The Journal of Nutrition, Health and Aging)에 발표한 논문을 인용해 이같이 보도했다.
라멘과 건강의 영향, 6725명 추적조사
연구진은 건강 검진을 받은 46~74세 야마가타현 주민 6725명을 분석 했다. 라멘 섭취 빈도는 2017~2023년 식품 섭취 설문지를 통해 파악했다. 건강 상태는 2009년부터 2023년까지 장기 추적한 ‘야마가타 코호트 연구’ 데이터를 기반으로 했다.
연구진은 라멘 섭취 빈도에 따라 △월 1회 미만 △월 1~3회 △주 1~2회 △주 3회 이상 4개 그룹으로 나누어 사망 위험과의 관계를 분석했다.
잦은 라멘 섭취, 고혈압·당뇨병과도 연관
조사 결과 주 3회 이상 섭취 그룹은 주 1~2회 섭취 그룹(사망 위험 최저)보다 사망 위험이 1.52배 높았다. 다만 표본 수가 적어 통계적으로 ’확정적‘이라고 볼 만큼 유의미하지는 않다고 연구진은 설명했다. 이 그룹은 비만, 음주, 당뇨병, 고혈압과 연관성이 있었다.
성별, 나이, 국물을 절반 이상 마시는지 아닌지 등에 따른 추가분석도 했다.
그 결과, 70세 미만에서 주 3회 이상 그룹은 사망 위험이 2.20 배 상승했다.
반면 70세 이상에서는 같은 빈도로 먹으면 오히려 위험이 8.9% 줄었다.
음주 후 먹는 라멘, 건강에 더욱 안 좋아
특히 음주와 관련해 주목할 만한 수치가 나왔다.
음주 후 라면을 주 3회 이상 먹는 사람은 사망 위험이 주 1~2회보다 2.71배 높았다.
하지만 음주하지 않는 사람의 경우, 주 3회 이상 섭취 시 오히려 위험이 64% 감소했다.
또한 라면 국물을 절반 이상 마시는 그룹에서 주 3회 이상 먹는 경우 사망 위험은 1.76배 증가했다.
연구진은 이를 토대로 특히 70세 미만 남성 중, 주 3회 이상 라면을 먹고 국물을 절반 이상 마시며 음주까지 하는 사람이 가장 주의해야 한다고 지적했다.
라멘은 위험한 음식?
그렇다면 라멘은 위험한 음식일까?
연구진은 “연구 결과만 두고 위험하다고 단정할 수는 없다”라고 말한다. 그 이유는 라멘 자체뿐 아니라, 라멘을 자주 먹는 사람들에게서 흔히 나타나는 생활 습관(과도한 염분 섭취, 음주, 흡연 등)이 복합적으로 영향을 미쳤을 가능성이 크기 때문이다.
건강하게 라멘을 먹으려면?
연구의 주저자인 스즈키 미호 요네자와영양대 강사는 “라멘 한 그릇의 소금 함량이 하루 권장 섭취량을 넘는 경우도 많아 쉽게 과잉 섭취로 이어질 수 있다”라며 “건강하게 라멘을 즐기려면 국물을 남길 용기가 필요하다”라고 말했다.
아사히 신문에 따르면 자칭 ’라멘의 성지‘인 야마가타 시는 1가구당 라멘 외식비 지출 3년 연속 전국 1위를 기록할 정도로 라멘에 진심인 곳이다.
공동 저자인 이마다 쓰네오 야마가타대 의학부 교수(내과)는 “무엇이든 지나치면 해롭다”며 “특히 밤늦게 술을 마신 뒤 먹는 ’마무리 라멘‘은 추천하기 어렵다”라고 강조했다. 다만 채소와 계란이나 치즈 같은 토핑을 넉넉히 곁들이면 나쁜 요소를 상쇄할 수 있다라고 덧붙였다.
연구진은 라멘을 좋아하는 사람이 건강을 지키며 먹을 수 있는 몇 가지 방법을 제안했다.
-라멘 국물은 마시지 않는다
-염분을 줄인 라멘을 선택한다
-채소나 토핑으로 영양 균형을 맞춘다
-섭취 빈도를 줄인다
특히 중요한 것은 국물 남기기다.
이는 우리나라 인스턴트 라면도 예외는 아니다. 일반 봉지 라면 1개의 나트륨 함량은 1730㎎이다. 라면 한 봉지를 끓여 국물까지 다 먹으면 세계 보건기구(WHO) 권장 하루 나트륨 섭취량 2000㎎의 86.5%를 한 번에 먹는 셈이다.
박해식 기자 pistols@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0