“땀 안 흘리면서 살 뺀다”…‘6-6-6’만 기억하세요

“6분 준비, 60분 빠르게 걷기, 6분 숨 고르기”
저강도 장시간 운동으로 지방을 효율적으로 태운다는 ‘6-6-6 챌린지’가 최근 SNS를 중심으로 확산하고 있다.
24일, 미국의 유명 피트니스 트레이너 콜린스 이젝은 미국 폭스 뉴스와의 인터뷰를 통해 이 운동을 소개했다.
■ 부담 적고 효과 큰 ‘6-6-6‘ 걷기법
6-6-6 챌린지는 ▲ 6분간 가벼운 준비 운동 ▲ 60분간 빠르게 걷기 ▲ 6분간 숨 고르기를 이어서 진행하는 운동 방식이다.
준비 단계에서는 편안한 걸음으로 걷는다. 이어지는 60분 동안은 숨이 조금 찰 정도로 속도를 높인다. 마지막 6분은 다시 속도를 낮추어 편안하게 걸으며 호흡을 안정시킨다.
이젝은 “심혈관 건강 개선, 스트레스 완화, 면역력 증진 효과가 있다”며 “걷기는 단순하지만 매우 효과적인 운동”이라고 강조했다.
다만 무릎·엉덩이·발에 부담이 있는 사람은 주의가 필요하다. 그는 “부상 위험은 적지만, 너무 무리해서는 안 된다”면서 “바른 자세와 편한 신발을 착용하는 것이 매우 중요하다고 강조했다.
■ 하루 7000보만 걸어도 사망 위험 47% 줄어
이 같은 걷기 운동은 반드시 ‘1만 보’를 채울 필요가 없다. 시드니대학교 보건대학원 멜로디 딩 교수는 “하루 최소 7000보만 걸어도 사망 위험이 47% 감소한다”고 밝혔다.
이어 “여러 번 나누어 걸어도 되고, 숨이 차도록 무리할 필요도 없다”며 “버스 한 정거장을 미리 내리거나 계단을 이용하는 작은 습관도 큰 도움이 된다”고 조언했다.
■ 심박수 125~147 bpm 유지가 ’체중 감량 열쇠‘
이처럼 숨이 차지 않을 정도의 중강도 운동을 뜻하는 ’존 2(Zone 2) 트레이닝‘은 최근 틱톡 등 SNS를 통해 화제가 되고 있다.
미국 클리블랜드 클리닉에 따르면 중·저강도 운동은 소비 칼로리의 약 65%를 지방에서 태운다. 반면 고강도 운동은 탄수화물 사용 비중이 높아 지방 연소 효율이 떨어진다.
클리블랜드 클리닉 운동생리학자 크리스 트래버스는 ”체중 감량을 위해서는 심박수를 125~147 bpm 정도만 유지하는 운동 방식이 가장 효과적“이라며 “최대 심박수의 50~70% 강도로 장시간 운동하는 것이 체중 감량에 유리하다”고 설명했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
