“1년도 안 돼 20kg 감량…노르딕워킹 효과에 깜짝 놀랐죠”[양종구의 100세 시대 건강법]

경남 진주시에 사는 곽정순 씨(48) 2023년 초 몸이 좋지 않아 병원을 찾았더니 성인병 위험군에 속한다는 진단을 받았다. 공복혈당장애, 고지혈증, 고도비만, 거북목, 허리 및 무릎 통증…. 한마디로 종합병원이었다. 한의원에서 노르딕워킹을 하면 좋다는 권유를 받았고, 여기저기 알아본 뒤 그해 6월 서울 북한산에 있는 국제 노르딕워킹협회(INWA KOREA)를 찾았다. 그해 8월부터 주말 8주 지도사 프로그램에 참여했고, 지금은 건강한 몸매를 과시하며 노르딕워킹 지도자로 활동하고 있다.
“당뇨와 고혈압 등 가족력이 있어 20대부터 에어로빅은 물론 라인 댄스, 헬스, 등산, 요가 등 다양한 운동을 했어요. 그런데 40대 중반이 되니 몸 여기저기서 안 좋은 증상이 나타났어요. 노르딕워킹이 좋다고 해 알아봤는데 지방에도 교육하는 곳이 있었지만 제대로 하고 싶어서 서울로 올라왔죠. 토요일 오후와 일요일 오전, 1박2일 수업을 받고 주중엔 집에서 과제를 한 뒤 동영상을 올려서 평가받았죠.”
노르딕워킹을 하자 5시간 운전을 해도 허리가 아프지 않았다. 평소라면 조금만 운전해도 허리가 뻐근하고 아팠다. 약 3개월이 지나자, 몸이 달라지기 시작했다. 체중도 감소했다. 6개월째 10kg 감량. 1년이 되지 않아 20kg이 빠졌다. 몸이 날아갈 듯 날렵하게 바뀌었다. 몸이 좋아지면서 더 노르딕워킹에 열중하게 됐다.
곽 씨는 “운동 부족이 만병의 근원이 됐다”고 했다. “운동을 열심히 했는데 모 교육기관 직원으로 방문 수업을 하게 된 뒤부터 운동량이 현저히 줄었어요. 체중도 계속 늘었고, 그게 모든 성인병 초기 증상으로 나타나게 된 것이죠. 역시 운동해야 합니다. 전 노르딕워킹을 만나 너무 행복해요.”
노르딕워킹은 노르딕 스키에서 아이디어를 얻은 걷기 방법으로 ‘폴 워킹(Pole walking)’이라고도 한다. ‘노르드(Nord)’는 ‘북방(北方)’을 뜻하는 말로서, 노르딕 스키는 노르웨이를 비롯한 북유럽 스칸디나비아 국가에서 발달했다. 스칸디나비아의 산지는 알프스 산악지방의 가파른 지형과는 달리 대부분 낮은 언덕과 평지로 이루어져 있는데, 긴 겨울에 눈이 많이 쌓인 지역을 이동하기 위한 수단으로서 스키가 발달했다.
노르딕 스키는 낮은 언덕과 평지가 대부분인 발원지의 지형 특성이 반영되어 평지와 언덕을 가로질러 긴 코스를 완주하는 거리 경기 등으로 나뉘는데 평지와 언덕을 걷는 것으로 발전시킨 것이 노르딕워킹이다. 노르딕워킹은 1990년대 중반 핀란드 등 북유럽에서 큰 인기를 끌었고 국내에도 2000년대 초중반 들어와 한때 반짝인기를 끌고 일부 마니아층에서 즐기는 운동이 됐다. 최근 바른 자세와 다이어트로 다시 주목받고 있다.
우리 몸은 큰 근육을 잘 써야 에너지 소비가 잘 되는데 노르딕워킹을 하면 몸 전체 근육의 90% 이상을 사용한다. 걸을 때 허벅지 장딴지가 가동되는데 폴을 잡고 밀면서 걸으면 팔과 어깨 근육은 물론 대흉근과 견갑근, 광배근, 척추기립근 등 상체의 큰 근육도 힘을 쓰게 된다. 최소 하루 1시간 이상, 3개월 이상 하면 다이어트 효과가 크게 나타난다. 몸도 근육질로 바뀐다.
하버드 보건대학교 등 세계 유수의 연구에 따르면 노르딕워킹은 일반 걷기보다 약 20% 더 많은 칼로리를 소모한다. 노르딕워킹은 체지방 감소와 근육량 증가에 효과적이라는 결과도 많다. 특히, 중년 비만 여성을 대상으로 한 연구에서는 허리-엉덩이 비율, 체질량지수(BMI), 체지방량이 유의하게 감소한 결과가 보고되고 있다.
노르딕워킹은 심혈관계에도 긍정적인 영향을 미친다. 캐나다 심장학 저널(Canadian Journal of Cardiology)에 게재된 관상동맥 질환자 연구에 따르면, 고강도 인터벌트레이닝이나 중-고강도 연속 훈련과 비교했을 때, 노르딕워킹이 운동 기능과 삶의 질 향상 효과가 더욱 두드러진 것으로 나타났다. 노르딕워킹은 폴을 사용하기 때문에 노년층이나 관절염과 같은 특정 질환자들에게 유용한 운동 방법이라고 평가되고 있다.
팔자 다리와 거북목도 개선된 곽 씨는 어느 순간 ‘노르딕워킹 전도사’가 됐다. 그의 몸이 달라지자, 주변에서 지도해달라는 요청이 쏟아졌다. 그래서 재능 기부 차원으로 함께 걷고 있다. 하루 1만 보 이상을 노르딕워킹으로 걷는다. 2시간 이상이 소요된다. 그는 “아직 진주에서는 폴을 들고 걷는 노르딕워킹이 일반인들에게는 생소하다. 그렇다 보니 사람들이 혼자 폴을 들고 걷는 것을 꺼린다. 그래서 동호회 형식으로 여럿이 만나서 함께 걷고 있다”고 했다. 그는 “함께 걷다 보니 그동안 가보지 않은 곳도 많이 찾았다. 최근 1년간 지난 10년 다닌 만큼 돌아다녔다”고 했다.
함께 노르딕워킹을 해 효과를 본 사람들이 나타나 더 좋았다. “뇌 관련 지병으로 쓰러져 수술까지 받은 분이 있었는데 저와 함께 노르딕워킹을 하면서 건강을 되찾았어요. 제대로 걷지도 못했는데 지금은 정말 활기차게 걷고 계십니다. 그는 노르딕워킹의 효과가 정말 좋습니다. 일단 체중 감량과 바른 자세 걷기는 기본입니다. 또 체력도 키워주기 때문에 사회생활에도 큰 도움이 됩니다.”
곽 씨는 공부를 더 했으면 좋겠다’는 주연서 INWA KOREA 사무국장(52)의 조언에 따라 생활체육지도자 2급 양궁 자격증에도 도전했다. 생활체육지도자 자격증을 따기 위해선 운동생리학, 스포츠심리학, 운동역학 등 다양한 스포츠 과학도 공부해야 한다. 그는 “초등학교 시절 양궁을 잠깐 했다. 양궁이 활을 쏠 때 아랫배에 힘을 주고 자세를 바르게 해야 하는 등 노르딕워킹과 비슷했다. 그래서 양궁을 신청했고, 조만간 자격증을 받는다”고 했다. 그는 “공부한 뒤 노르딕워킹과 그 효과를 더 효율적으로 설명할 수 있게 됐다”고 했다.
주연서 국장도 몸이 좋지 않아 노르딕워킹으로 건강을 되찾고 강사가 됐다. 주 국장 스토리도 2021년 7월 24일 ‘양종구 기자의 100세 기대 건강법’ 에 자세하게 소개했다. 어려서부터 모델 활동을 했고, 사업을 하다 몸 상태가 나빠졌다. 10여 년 전부터 노르딕워킹을 알게 되면서 건강을 회복했고, 푹 빠져 다른 사람들에게 전수하며 건강하고 행복하게 살고 있다. 주 국장은 “체력, 특히 심폐지구력도 좋아졌다. 평소 요가와 수영, 골프, 사이클, 배드민턴 등 다양한 운동을 즐겼는데 사업을 하면서는 주로 피트니스센터에 가서 건강관리를 하고 있었다. 노르딕워킹을 접한 뒤엔 노르딕워킹에만 집중했다”고 했다. 2016년부턴 모든 사업을 접고 INWA 코리아에서 전문 강사로 활약하게 됐다. 주 국장도 계속 공부를 이어가 국민대에서 운동생리학 박사 학위를 받았다.
곽정순 씨는 주 국장을 멘토로 삼아 노르딕워킹을 배웠고, 이젠 노르딕워킹을 전파하고 있다. “몸이 안 좋을 땐 건강 등 제 인생의 미래에 대한 고민이 많았어요. 그런데 노르딕워킹을 접하고 건강을 되찾은 뒤에는 그런 두려움이 사라졌어요. 노르딕워킹만 지속적으로 해도 건강할 수 있다는 자신감을 얻었죠. 사람들에게는 그들만의 건강법이 있을 수 있습니다. 저는 다양한 것을 해봤지만 노르딕워킹이 최고로 다가왔습니다. 뭘 하든 중요한 것은 꾸준히 즐겁게 해야 합니다. 전 평생 노르딕워킹을 즐기며 주변에도 전파할 생각입니다.”
