수면시간 길거나 짧고 들쭐날쭉 일때 사망위험 크게 증가

한국인을 대상으로 한 연구에서 수면시간이 8시간 이상인 사람은 적정 수면 시간(7시간 이상∼8시간 미만)을 유지한 사람보다 사망 위험이 높은 것으로 나타났다.
수면 시간이 짧은 것도 위험 요인으로 작용했지만, 불규칙한 수면 패턴(잠자리에 드는 시간과 기상 시간이 하루하루 다른 상황)과 결합할 때 사망 위험이 더욱 크게 증가했다.
한양대병원 연구팀(박진규·김병식·박진선·박수정 교수)은 경기도 안성·안산 역학연구(코호트)에 등록된 40∼69세 성인 9641명을 대상으로 수면과 사망 위험 사이의 연관성을 평균 15.5년(186개월)간 추적 관찰해 국제 학술지 사이언티픽 리포츠(Scientific Reports)에 최근 발표했다.
이에 따르면 하루 8시간 이상 잠을 자는 사람은 7∼8시간 자는 사람에 견줘 사망 위험이 평균 27% 높았다. 수면 시간이 7시간 미만인 경우도 적정 수면 시간에 비해 사망 위험을 11% 높이는 것으로 나타났다.
주목할 점은 너무 길거나 짧은 수면 시간이 불규칙한 수면 패턴과 결합할 경우 사망 위험이 더욱 커진다는 사실이다.
수면 시간이 7시간 미만이면서 불규칙한 수면 패턴을 가진 경우 수면 시간이 적정하고 수면 패턴이 규칙적인 사람보다 사망 위험이 28% 높았다.
연구팀은 “수면 부족은 포도당 내성 저하, 저녁 코르티솔 상승, 교감신경계 항진, 렙틴 분비 감소를 유발하여 당뇨병, 고혈압, 비만 위험을 높이고, 결과적으로 만성질환 및 사망 위험을 증가 시킨다”고 설명했다.
규칙적인 수면 패턴을 가졌지만 수면 시간이 8시간 이상으로 긴 사람도 사망 위험이 33% 높게 나타났다.
장시간 수면이 사망률과 연관되는 기전은 명확하지 않다. 한 가지 가설은 신체적으로 약화해 더 많은 잠을 필요로 한다는 것이다.
성별에 따라서도 차이를 보였다.
남성의 경우 수면 시간이 짧고 수면 패턴이 불규칙한 경우 사망 위험이 최대 38%까지 증가했다. 반면 여성은 수면시간이 8시간 이상으로 길면서 불규칙한 수면 패턴이 더해질 경우 사망 위험이 78%까지 껑충 뛰었다.
연구진은 “이러한 성별 차이는 아직 명확히 규명되지 않았으나, 성호르몬을 포함한 호르몬 조절, 여성에서의 심리사회적 스트레스 및 돌봄 부담, 남성에서의 수면무호흡증과 장시간 근로와 같은 요인이 영향을 줄 수 있다”고 썼다.
연령별 분석에선 40~49에서 단시간 수면이 사망 위험 증가와 관련이 있었다. 하지만 60세 이상 노년층은 장시간 수면의 부작용에 더 취약한 것으로 나타났다.
연구팀은 불충분하거나 과도한 수면 시간, 낮은 수면의 질, 폐쇄성 수면 무호흡증과 같은 수면 장애가 심혈관 질환에 부정적인 영향을 미쳐 결국 사망 위험을 높이는 것으로 추정했다.
연구진은 7~8시간 수면에서 벗어나는 경우 사망 위험이 높아진다는 기존 연구 결과와 일치한다며 매일 규칙적으로 잠자리에 들고 일어나는 습관을 들이는 게 중요하다고 강조했다.
관련 연구논문 주소: https://www.nature.com/articles/s41598-025-15828-6
박해식 기자 pistols@donga.com
