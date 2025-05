[컴퓨텍스 2025] 에이수스, “한국시장 공략의 핵심은 게이밍과 인공지능”

에이수스 본사 로비 / 출처=IT동아



에이수스 피터 창 아태지역 시스템 비즈니스 지사장 / 출처=에이수스



올해 2025 컴퓨텍스 전시 현장에서 다양한 신제품을 공개, 전시하고 있는 에이수스는, 대만 타이베이에 위치한 본사 사옥에서도 다채로운 이벤트를 개최하며 전 세계 방문자와 관계자 등을 맞이하고 있다. 한국 미디어/기자 대상으로는 에이수스 아태(아시아/태평양)지역 시스템 비즈니스 사업부 피터 창(Peter Chang) 지사장과의 인터뷰가 마련됐다.피터 창 지사장은 2004년 에이수스 동유럽 시장의 세일즈 매니저로 합류한 후, 2020년부터 시스템 비즈니스 사업부 지사장을 역임하고 있다. 그는 일반 소비자 및 게이밍 노트북 부문에서 탁월한 비즈니스 역량을 발휘해, 2018~2019년 에이수스가 아태시장 점유율 1위를 유지하는데 크게 기여했다.AI PC 라인업은 1년 전에 완성했고, 폭넓은 소비자 군에 맞춰 다양한 가격대의 AI PC를 출시하며 AI PC 포트폴리오를 구축했다. 현재 젠북 A14를 비롯해, 최근 출시된 비보북 S 및 클래식 모델 등이 대표적인 제품이다.PC 라인업 외에 아이디어, 텍스트나 그래픽 생성을 위한 뮤즈트리(MuseTree), 이미지 처리 및 분류를 위한 ‘스토리큐브(StoryCube)’와 같은 AI 관련 소프트웨어도 마련됐다. 최근에는 AI 비서 기능의 무료 서비스도 개발 중인데, 이미 몇몇 제품에는 적용돼 있다. AI PC를 최초로 출시한 제조사로서, 소비자의 AI PC에 관한 이해와 AI 활용도를 높이기 위해 포괄적인 교육 프로그램도 운영, 지원하고 있다.

컴퓨텍스 현장에 전시된 에이수스 AI 노트북과 뮤즈트리 AI 소프트웨어 / 출처=IT동아



에이수스 부스 방문객이 스트릭스 노트북으로 게임을 즐기고 있다 / 출처=IT동아

인터뷰에 동석한 잭 황 에이수스 한국지사장이 질의에 답하고 있다 / 출처=IT동아



컴퓨텍스 2025 에이수스 부스는 많은 관람객이 방문했다 / 출처=IT동아



에이수스는 AMD, 인텔, 마이크로소프트, 엔비디아, 퀄컴 등의 글로벌 파트너 기업과 긴밀히 협력하며 AI 기술을 전 제품군에 적용함으로써 일상과 전문 영역을 아우르는 AI 경험을 제공할 것이다.아태지역의 노트북 시장은 전반적으로, 재택근무나 이러닝 설루션에 대한 소비자 수요가 증가하는 추세다. 이에 가격 대비 성능이 우수한 제품이 꾸준한 인기를 얻고 있다. 한국 소비자의 노트북 선호도는 아태지역 다른 국가와는 차별화되어 있는데, 이에 따라 한국 소비자의 다양성을 고려한 맞춤형 접근 방식과 경쟁력 있는 가격, 강력한 게이밍 성능, 한국 특화의 사후지원(A/S) 등을 기본적인 판매 전략으로 삼았다.최근에는 엔비디아 RTX 5000 시리즈 GPU를 탑재한 ROG 노트북 제품군을 한국시장에 공급했고, 최고의 성능을 발휘하는 스트릭스 스카 노트북과 OLED 디스플레이의 경량 노트북인 제피러스 제품군도 판매되고 있다.한국 소비자들은 대체적으로 IT 정보와 게임에 대한 지식이 풍부하며, 최신 기술을 받아들이는 데에 거부감이 없다. 그래서인지 오프라인 매장보다는 온라인 쇼핑으로 노트북을 구매하는 경우가 다른 나라보다 훨씬 많다. 신제품 정보도 카카오톡, 인스타그램 등의 SNS를 통해 소비자 사이에 신속하게 공유되는데, 이러한 관점에서 에이수스 게이밍 노트북이나 모니터, 데스크탑의 수요는 이후로도 점차 증가하리라 기대한다.앞서 언급한 대로, 한국 소비자들은 IT 관련 지식이 많고 브랜드 이해도도 높다. 그에 맞춰 한국 소비자가 선호할 만한 성능과 가격대의 제품군을 꾸준히 출시했던 점을 요인으로 보고 있다. 온라인 구매가 많은 만큼 다양한 온라인 판매 채널을 구축한 것도 주요 요인 중 하나인 듯하다. 특히 게임 관련 시장이 성장한 국가다 보니, 강력한 게임 성능을 탑재한 ROG 시리즈나 터브 시리즈 노트북이 한국시장에서 인기가 많다.판매가 늘어나는 만큼 사후지원 부문을 강화하고 있는데, 작년에는 제품 품질보증 기간을 이전보다 좀더 늘리고 제품보증 범위도 넓혔다. 롯데 하이마트와도 사후지원 파트너십을 채결해서, 하이마트 매장에서 사후 서비스 접수를 처리하고 있고, 쿠팡과는 로켓배송 서비스를 통해 구매자 대상으로 A/S 접수, 상담, 수리, 배송 등의 지원 업무를 원스톱으로 진행하고 있다.직영 A/S센터의 경우 서울 신촌의 ‘로얄 클럽’을 포함, 전국 13곳의 센터를 운영하고 있고, 올해까지 제주도 포함 총 22곳의 전국 지원센터로 확장할 계획이다. 이외 노트북 사용 중 발생한 문제를 자동으로 진단, 해결하도록 돕는 인공지능 기술지원 도구도 도입할 예정이다.지난 해 한국 일반 소비자(컨슈머) 노트북 시장에서 단단한 입지를 구축해서, 한국시장 판매량은 전년 동기대비 48%, 매출은 118% 증가했다. 이 성과를 토대로 AI PC 수요의 강세를 고려할 때 올해 한국시장 PC 판매량은 50% 증가, 매출은 100& 신장을 목표로 잡았다.한국시장의 주요 공략 제품군은 역시 AI PC와 게이밍 PC다. 우선 게이밍 PC에서는 ROG 제피러스 시리즈 노트북을 리브랜딩할 계획이다. 기존 게이밍 제품에 대한 정의나 관념을 바꾸는 얇고 세련된 디자인으로 게이머와 크리에이터, 일반 사용자를 모두 아우르는 고성능 노트북의 새로운 세그먼트가 될 것이다.AI PC 제품군에서는 올해 2월 출시한 초경량 AI 노트북인 젠북 A14가 있다. 전 세계 시장 중 한국과 일본시장을 겨냥한 노트북으로, 무게가 1kg도 안되는 초경량 제품이지만 배터리 성능은 우수하다. 또한 ARM CPU가 탑재된 코파일럿+PC도 현재 한국 시장에서 호응을 얻고 있다.IT동아 이문규 기자 (munch@itdonga.com)