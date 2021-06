[헬스캡슐]강북삼성병원, 복합 메디컬 단지로 재탄생 外

강북삼성병원이 도심형 복합 메디컬 단지로 새롭게 태어났다. 강북삼성병원은 환자에 대한 치료와 함께 편안하고 안락한 병원, 첨단 기술과 인술이 조화를 이뤄 치료 그 이상의 가치를 경험할 수 있는 병원을 만들기 위해 4년간의 대대적인 공사를 마쳤다.강북삼성병원은 18일 신호철 원장 외 관계자 40여 명이 참석한 가운데 강북삼성병원 C관에서 준공식을 가졌다. 행사는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 온·오프라인으로 동시에 진행됐다. 강북삼성병원 측은 “2018년 C관 착공을 시작으로 △첨단장비 설치 및 검사실 증설을 바탕으로 한 외래 재배치 △주차장 지하화를 통한 도심 속 공원과 전용 둘레길 조성 등 공간의 따뜻함과 인간미를 담았다”고 전했다.㈜수일개발이 완전인공췌장 시스템인 ‘캠에이피에스 에프엑스’ 애플리케이션(앱)을 최근 식품의약품안전처로부터 허가를 받아 본격 출시를 앞두고 있다.캠에이피에스 에프엑스는 최수봉 건국대 명예교수가 개발한 한국 수일개발의 ‘다나 알에스’ 인슐린펌프를 활용해 공동 개발한 앱이다. 최 교수가 개발한 인슐린펌프와 미국 덱스콤 사의 ‘연속 포도당 모니터(CGM 연속 혈당 모니터)’가 함께 작동하는 것으로 복잡한 알고리즘을 통해 생명을 위협받는 제1형 당뇨병 환자들에게 인슐린을 자동으로 주입해 일명 ‘완전인공췌장’으로 불린다.최 교수는 “이제 인슐린펌프에 캠에이피에스 에프엑스 알고리즘, CGM이 결합해 인체의 췌장과 흡사하게 작동하는 ‘완전인공췌장’ 시스템이 갖춰졌다”며 “당뇨병 정복에 한 발 더 다가간 것”이라고 말했다.2006년 5월 22일 세계보건총회 당일 세상을 떠난 고(故) 이종욱 전 WHO 사무총장. 올해 서거 15주년을 맞아 그의 인생 역정을 새롭게 재조명한 ‘영원한 WHO 사무총장 이종욱 평전(동아일보사)’이 출간됐다.엄상현 동아일보 기자가 이 총장의 연설담당 비서였던 데스먼드 에버리가 2012년 5월 출간한 평전을 토대로 완전히 새롭게 다시 썼다. 저자는 에버리의 평전에 소개된 이 총장의 편지와 연설문 등 객관적 자료와 주요 관계자 인터뷰 내용, 아내인 레이코 여사가 직접 작성한 ‘회고록(미발간)’ 정리본과 메모 등을 토대로 추가 취재와 자료 조사를 진행했다.이 총장이 살아온 삶을 정확하게 기술하기 위해 주요 사건 발생 시점과 전후 관계, 사실 여부에 대한 확인 작업에 집중했다. 이 과정에서 기존 평전의 소소한 오류와 일부 잘못 기재된 사실관계를 바로잡았다. 자료가 없거나 부족한 부분은 인터뷰로 채웠다.저자가 1년간 취재와 추적을 통해 그동안 알려지지 않았던 비사들도 새롭게 평전에 담았다. 대표적인 것인 이 총장이 2003년 1월 WHO 사무총장 당선까지 그 막전막후의 이야기다.