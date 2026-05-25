트럼프 “이란과 대단하고 의미있는 합의 아니면 ‘노딜’”

도널드 트럼프 미국 대통령이 “이란과의 합의는 대단하고 의미있는 것이 될 것이며, 그렇지 않다면 아예 합의는 없을 것(no deal)”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 25일(현지 시간) 자신의 트루스소셜에 “내가 이란과 만들고 있는 잠재적 합의에 대해 아무 것도 모르면서 비판하는 민주당원들과 공화당 내 반(反)트럼프 인사들(RINO), 바보들을 비웃는다”면서 이같이 말했다.
그는 공화당 소속 톰 틸리스 상원의원과 빌 캐시디 상원의원, 토머스 매시 하원의원 등을 거론하면서 “아직 협상조차 이뤄지지 않은 사안들에 대해 떠들고 있다”며 “약하고 무능한 사람들”, “패배자들”이라고 비난했다.
트럼프 대통령은 “이란과의 합의는 오바마 행정부가 체결했던 JCPOA(포괄적 공동행동계획·이란 핵합의) 재앙과는 정확히 정반대가 될 것”이라고 주장했다.
그러면서 “이란이 핵무기를 보유하도록 가는 직접적이고 공개적인 길을 열어준 합의였다”고 비판하며 “나는 그런 식의 거래는 하지 않는다”고 강조했다.
앞서 알자지라방송 등에 따르면 에스마일 바게이 이란 외무부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 미국과의 전쟁 종식 관련 양해각서(MOU) 체결을 두고 “논의 주제의 상당 부분에서 결론에 도달한 것은 사실이지만, 이것이 합의서 서명이 임박했다는 것을 의미하지는 않는다”고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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