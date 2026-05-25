북갑서 또 ‘오빠’ 논란…김민전 “여기 잘생긴 오빠들 많아요”

부산 북갑 국회의원 재보궐선거에 출마한 국민의힘 박민식 후보 지원 유세 현장에서 김민전 국민의힘 의원이 ‘오빠’라는 발언을 해 논란이 일고 있다.
김 의원은 25일 북갑 만덕동 일대에서 박 후보와 함께 도보 유세에 나섰다. 유세 과정에서 10대로 보이는 여학생들과 마주쳤다. 이들이 카메라를 인식해 지나가지 못하고 머뭇대자 김 의원은 “안녕하세요. 여기 잘생긴 오빠들 많아요”라고 했다. 여학생들은 주변의 남성이 “지나가, 괜찮아”라고 말하자 현장을 지나갔다. 해당 영상은 온라인상에서 확산되면서 논란이 일었다.
이에 대해 김 의원은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “현장에는 20대로 보이는 남성들이 10여명(?) 정도 있었고 여학생들이 지나가지 못하고 있어서 무서워 말고 편하게 지나가라는 뜻으로 말한 것”이라고 밝혔다. 또 “(일부 보도에서) 박민식 후보에게 오빠라고 칭한 것처럼 쓰고 있는데, 기필코 그런 적이 없다”고 했다.
앞서 이달 3일 더불어민주당 정청래 대표는 부산 북구 구포시장에서 하정우 후보와 유세를 하던 중 초등학교 1학년 여자아이에게 “정우 오빠, 오빠 해봐요”라고 말하면서 논란이 일었다. 정 대표와 하 후보는 아이와 부모에게 사과했다.
댓글 0