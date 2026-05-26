한국인 많이 가는데…도쿄 쇼핑몰서 ‘스프레이 테러’

25일 낮 일본 도쿄 긴자의 대형 쇼핑몰에서 한 남성이 최루액으로 추정되는 스프레이를 뿌려 20여 명이 다쳤다고 일본 현지 매체가 보도했다. 수사 당국은 스프레이를 뿌린 남성을 쫓고 있다.
일본 민영방송 TBS 등에 따르면 25일 낮 12시경 도쿄 긴자의 쇼핑몰인 긴자6 1층에서 한 남성이 최루액으로 추정되는 스프레이를 뿌린 것으로 파악됐다.
물질이 퍼지면서 쇼핑몰에 있던 20여 명이 목 통증 등을 호소해 병원으로 옮겨진 것으로 전해졌다. 다행히 상태는 심각하지 않은 것으로 알려졌다. 현재까지 한국인 피해는 없는 것으로 전해졌다.
긴자6는 긴자 최대 규모의 쇼핑몰로, 한국인 관광객도 많이 찾는 장소다. 사건 발생 이후 쇼핑몰 앞 도로는 통제됐다. 소방차들과 구급차들이 거리에 줄지어 배치됐다.
용의자인 남성은 검은색 상의에 흰색 바지를 입고 있었던 것으로 전해졌다. 흰색 마스크를 썼던 것으로 알려졌다.
수사 당국은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 스프레이를 뿌리고 달아난 남성을 쫓고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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