이경규 “어눌한 말투, 화가 나 목이 쉰 것” 건강이상설 해명

개그맨 이경규(66)가 “목이 좀 안 좋았다”고 자신을 둘러싼 건강 이상설에 대해 직접 해명했다. 이경규는 최근 건강 검진을 받았지만 이상 소견이 나오지 않았다.
이경규는 23일 공개된 유튜브 채널 ‘김국진 김용만의 길’에서 다소 어눌한 말투를 보여 건강 이상설이 제기된 데 대해 “목이 좀 안 좋았다”고 말했다. 그러면서 “어눌하지 않다”며 “화가 나서 목이 쉬어서 그런 것”이라고 덧붙였다. 이를 들은 김용만은 “얼마 전에 (이경규가) 건강 검진도 받았는데, 전혀 이상이 없는 거로 완벽하게 결과가 나왔다”며 건강 이상설을 일축했다.
당뇨 합병증으로 수술을 받은 이경규는 7일 자신의 유튜브 채널 ‘갓경규’에 공개된 영상에서 한의사와 만나 혈당 관련 이야기를 나눴다. 해당 영상을 본 누리꾼들은 “저번보다 발음이 많이 어눌해졌다” “표정도 풍부하지 않다” “건강 챙겨야 한다” “병원 가봐야 한다” 등 이경규의 건강 상태를 걱정했다.
이경규는 당시 컨디션이 일시적으로 저하된 상태였던 것으로 전해졌다. 이경규의 소속사 에이디지컴퍼니 측은 “(이경규의) 건강 상태를 면밀히 체크했다”며 “(이경규가) 요즘 체력이 떨어지기도 했고, 촬영 당시 컨디션 문제였던 것”이라고 설명했다.
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