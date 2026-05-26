신세계 “‘탱크’, 물탱크서 영감…고의성 입증할 근거 못찾아”

신세계그룹은 스타벅스코리아(SCK컴퍼니)의 ‘탱크데이’ 이벤트 논란에 대한 진상조사 결과, 고의성을 입증할 근거를 발견하지 못했다고 26일 발표했다. 신세계는 논란 직후 일주일간 사전모의 여부와 고의성 증거 등을 디지털 기반으로 자체 조사해왔다. 하지만 조사를 받은 일부 임직원이 휴대전화 제출을 거절하는 등 조사에 한계가 있었다는 설명이다. 또 탱크텀블러는 해외 제조사로부터 ‘물탱크’에서 영감을 얻은 것이란 입장을 확인했다고 밝혔다.
신세계그룹 경영총괄인 전상진 부사장은 이날 오전 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 진상조사 결과와 관련해 “직원들과 임원진이 고의성을 가지고 해당 마케팅을 기획했다고 입증할 수 있는 명확한 근거는 찾지 못했다”면서 “해당 임직원들이 휴대전화 제출을 거부하는 등 회사 차원의 조사에 법적 절차적 한계가 제약 요건으로 작용한 것도 있다”고 밝혔다. 앞서 스타벅스는 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’라는 문구를 내걸고 이벤트를 진행해 논란을 일으켰다.
전 부사장은 “그룹은 사안의 엄중함을 고려해 이번 마케팅에 관여된 5명 직원의 직무 배제 및 대표와 담당 임원을 해임 조치했다”며 “향후 경찰 조사에서 5·18민주화운동을 폄훼하려는 고의성이 입증될 경우 해당 임직원은 즉시 징계 조치하고 민형사상 책임까지 묻도록 하겠다”고 강조했다. 그러면서 “최고경영진 누구라도 부적절한 개입이나 그 의도가 확인될 경우 지위 고하를 막론하고 엄중히 책임을 물을 것”이라고 했다.
마케팅을 기획한 임직원들은 고의성을 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 전 부사장은 “조사 과정에서 논란 직후 사태 심각성을 인지하지 못한 일부 직원의 부적절한 언행을 확인했다”면서도 “이러한 정황이 사전모의 등 고의성을 특정할 수 있는 단서라고 판단하기 어려웠다”고 했다. 그는 “해당 직원들은 ‘기존 텀블로 문구였던 ‘가방에 쏙’과 라임을 맞추는 데 급급했다’ ‘AI(인공지능)에 물어봤다’ ‘5·18은 생각조차 못했다’ ‘이슈화 이후 다시 보니 문제가 될 수 있겠다고 인지했다’며 고의성 여부를 부인하고 있다”고 설명했다.
‘탱크데이’ 행사명을 제안한 직원 등 이커머스 팀의 임직원 3명은 휴대전화 제출을 거부했다고 한다. 전 부사장은 “이들 사이 대화 및 업무처리 내용을 확인할 수 없었던 부분도 있다”며 “사내 메신저 대화 기록은 회사 서버에 일주일만 저장되는 까닭에 최초 기획 단계에서 어떠한 대화가 오갔는지 여부는 확인할 수 없었다”고 했다. 이어 “그룹은 해당 임직원이 이번 이벤트를 고의로 기획했는지 여부를 판단하지 못하고 있다”며 “본건에 대한 경찰 조사에 적극 협조하고 관련자 전원은 대기발령 조치했다”고 말했다.
이번 행사는 기획자가 기획안을 올린 뒤 팀장이 검토하고 담당과 본부장, 대표이사 등 총 4단계의 보고 절차를 거쳐 최종 승인됐다. 전 부사장은 “이 과정에서 그 누구도 5월18일에 ‘탱크데이’는 부적절한 표현이라고 지적하지 않았고 승인 과정에서 단 한 차례의 문제제기 조차 없었다”며 “마케팅 행사 합의자 7명 중 일부는 해당 마케팅 디자인 시안이 담긴 메일에 첨부 파일조차 열지 않고 관행적으로 승인한 것으로 확인됐다”고 했다. 마케팅 검증 및 리스크 관리 체계에 심각한 결함이 있다는 것을 확인했다는 설명이다.
앞서 온라인에선 텀블러 용량이 503mL인 것을 두고 박근혜 전 대통령의 수인번호를 겨냥한 것으로 의심했다. 또 스타벅스가 세월호 참사 10주기인 2024년 4월 16일에 ‘사이렌 클래식 머그’를 출시한 것을 두고 세월호 참사 조롱 의혹이 불거졌다. 그리스·로마 신화에 등장하는 사이렌은 노랫소리로 선원을 유혹해 방향을 잃게 만드는 바닷속 존재다. 스타벅스는 미국에서 창립된 1971년부터 사이렌을 로고로 사용하고 있다.
전 부사장은 이에 대해 “(‘탱크데이’에 출시한) 탱크텀블러는 해외 제조사가 만든 것으로 ‘물탱크’를 상징한다는 공식 입장을 확인했다”며 “503mL는 17온스를 mL로 환산한 것”이라고 설명했다. 또 4월 16일에 사이렌 클래식 머그를 출시한 데 대해선 “스타벅스는 최초 출시를 위한 브랜드데이 날짜를 4월 20일로 제안했으나 일정을 조율하는 과정에서 행사 업체 측에서 4월 16일로 확정 통보해왔다”며 “출시일을 4월 16일로 확정한 것은 세월호 참사일을 겨냥한 것이 아니다”고 선을 그었다.
전 부사장은 “이번에 진행된 부적절한 마케팅으로 5·18 영령과 유족 그리고 이 땅에 민주주의를 위해 헌신한 모든 분들께 누를 끼쳤다”며 “다시 한번 머리 숙여 사과드린다”고 했다. 그러면서 “이번 (일을) 계기로 신세계그룹도 기업의 사회적 가치와 책임에 대해 숙고하는 계기로 삼겠다”며 “무엇보다 그룹 리스크 관리 체계와 내부 통제 시스템 부재에 대한 경각심을 갖고 그 문제점을 고쳐 나가도록 하겠다”고 말했다.
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