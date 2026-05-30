“일본도 이런 데 세금 써야”…日 누리꾼 감탄한 ‘K-길거리 복지’

횡단보도 그늘막과 버스정류장 온열의자, 장수의자 등 한국의 생활밀착형 공공시설이 일본 누리꾼들 사이에서 주목받고 있다. 한국 방문 당시 실제로 도움을 받았다는 경험담에 “일본도 이런 데 세금을 써야 한다”는 반응까지 이어지면서, 일상 속 불편을 덜어주는 한국형 공공서비스에 관심이 쏠렸다.
지난 25일 사회관계망서비스(SNS) 스레드에는 서울 중구에서 촬영한 횡단보도 그늘막 사진과 함께 일본어로 작성된 게시물이 올라왔다.
게시물을 올린 A 씨는 “한국에 갔을 때 이것에 도움을 받았다”며 “일본도 이런 데 세금을 써야 한다”고 적었다. 해당 게시물은 29일 기준 조회수 28만 회, 좋아요 1만 개를 기록하며 관심을 모았다.
댓글창에는 한국의 생활 편의시설을 소개하며 부러움을 드러내는 반응이 이어졌다. 한 이용자는 버스정류장에 설치된 냉·난방 의자 사진을 공유하며 “겨울에 길고양이가 그 위에 앉아 있었다”고 적었다. 또 다른 이용자는 횡단보도 앞 접이식 의자인 ‘장수의자’ 사진을 공유하며 “한국에는 이런 것도 있다”고 소개했다.
● 폭염 피하는 횡단보도 그늘막…추위 녹이는 온열의자
게시물 속 시설과 같은 횡단보도 그늘막은 2015년 서울 서초구가 전국 최초로 선보인 대형 고정식 그늘막 ‘서리풀원두막’에서 시작됐다.
서리풀원두막은 높이 3.5m, 최대 폭 5m의 파라솔형 구조물로 성인 20여 명이 한 번에 햇볕을 피할 수 있다. 보행자들이 신호를 기다리는 동안 뙤약볕에 그대로 노출되는 불편을 줄이자는 취지에서 도입됐으며, 이후 전국 지자체로 확산했다.
겨울철 대표 생활 편의시설로는 버스정류소 온열의자가 꼽힌다. 서울시는 2023년 시내버스 정류소에 온열의자 1241개를 추가로 설치해 전체 승차대의 81.4%까지 설치율을 끌어올렸다. 기존 가로변 정류소뿐 아니라 중앙차로 정류소까지 설치 범위도 확대했다.
● 앉아서 신호 기다리고, 바닥 불빛으로 보행 안전 돕고
횡단보도 앞에 설치된 ‘장수의자’ 또한 노인을 배려한 한국형 생활 편의시설이다. 장수의자는 2019년 당시 경기 남양주경찰서 별내파출소장이던 유석종 씨가 고안했다.
보행신호를 기다리다 다리 통증 때문에 무단횡단을 하는 노인들이 있다는 현장 의견에서 출발한 아이디어다. 평소에는 기둥에 접혀 있다가 필요할 때 펼쳐 사용할 수 있으며, 신호를 기다리는 동안 잠시 쉬도록 설계됐다.
보행자 대기 공간의 바닥에 신호를 표시하는 ‘바닥형 보행신호등 보조장치’도 있다. 기존 보행신호와 연동해 바닥에 적색·녹색·녹색 점멸 신호를 표시하는 시설로, 보행자의 신호 인지를 돕는 역할을 한다.
냉난방기와 공기청정기, 버스 도착 정보 화면, 휴대전화 충전 기능 등을 갖춘 ‘스마트쉼터’도 확대되고 있다.
폭염과 한파, 보행 중 사고 위험 등 시민들이 길 위에서 마주하는 불편을 줄이기 위해 마련된 시설들이 외국인의 시선에서는 한국 도시의 세심한 공공서비스로 새롭게 조명받고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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