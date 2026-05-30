정청래 “감옥 3인방이…” 장동혁 “독재 막으려면…”

더불어민주당 정청래 대표가 6·3 지방선거를 5일 앞둔 29일 이재명 대통령의 정치적 고향인 경기 성남시를 찾아 윤석열·박근혜·이명박 전 대통령을 ‘감옥 3인방’이라고 비판하며 ‘내란 청산’을 강조했다. 국민의힘 장동혁 대표는 세종과 경기를 찾아 “독재를 막기 위해 심판해 달라”며 지지층 결집을 시도했다.
정 대표는 이날 성남 모란시장 유세에서 “감옥 3인방보다 10배, 100배 일 잘하는 이재명 대통령 아니냐”며 “역사를 거꾸로 돌리려는 ‘윤 어게인’ 세력과 내란 옹호 정당을 심판해야 한다”고 밝혔다. 이어 “국정농단과 촛불혁명으로 탄핵된 박근혜(전 대통령)가 걸어 다니고 있다”며 “박근혜가 싫다면 추미애 경기도지사 후보와 김병욱 성남시장 후보에게 투표해야 한다”고 강조했다.
정 대표는 이날 정원오 서울시장 후보의 선거사무소를 방문해 중앙선거대책위원회 회의를 직접 주재하기도 했다. 정 대표는 “이재명 정부와 원팀으로 손발을 맞춰 일할 지방정부를 원한다면 서울은 민주당 기호 1번 정원오 후보에게 투표해 달라”며 “주식 코스피 상승으로 주식 계좌에서 이익을 보시거나 주식 계좌를 보면서 마음이 흐뭇하신 분들이 계신다면 민주당 기호 1번에 투표해 달라”고 했다. 오후엔 충남 당진시로 이동해 “예산은 민주당 정부, 이재명 정부에서 예산을 편성하고 민주당이 국회에서 통과시킨다”며 “전폭적으로 지원을 아끼지 않겠다”고 약속했다.
장 대표는 이날 상대적 열세 지역으로 분류되는 세종과 경기를 찾아 지지층 결집을 호소했다. 장 대표는 세종시 조치원역 유세에서 “단 1표 차이로 지더라도 그것은 패배이고 이재명의 독재, 민주당의 오만함을 막아내지 못한다”며 “독재를 막으러 투표장에 가 달라”고 주장했다.
그는 경기 광명시 유세에선 “국민의힘이 부족했다. 우리끼리 갈등하고 하나 되지 못하는 모습을 보인 것도 있다”며 “내부를 향해서 총을 쏘는 일이 사라지면 보수는 스스로 재건할 수 있다”고 말했다. 지방선거 국면에서 ‘절윤’(윤 전 대통령과의 단절) 등 당 노선 전환과 공천을 두고 갈등이 불거지면서 서울 등 일부 지역에서 장 대표 지원 유세를 거부한 가운데 ,지방선거 이후 불거질 수 있는 당 대표 책임론에 선을 그으려 한 것으로 풀이된다.
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