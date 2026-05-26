27언더 김시우, 클라크 뒷심에 밀려 준우승

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 26일 04시 30분

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PGA투어 더 CJ컵서 3타차 2위에
클라크, 4R서 11언더로 역전 성공
金 “자신감 붙어… 앞으로 더 잘할듯”