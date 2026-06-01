[오늘의 운세/6월 1일]

● 쥐
48년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 참견하지 말 것.
60년 금전 거래는 신중히 해야 손해를 막을 수 있다.
72년 과욕이 힘들게 한다. 지나치면 모자람만 못한 법.
84년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
96년 지나간 일보다 현재에 집중하는 것이 중요하다.
08년 마음을 비우면 오히려 일이 수월하게 풀리는 흐름이다.
● 소
37년 집착이 힘들게 한다. 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
49년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
61년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
73년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
85년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
97년 주변 시선보다 자신의 판단을 믿고 움직이는 것이 좋다.
● 범
38년 변화는 발전을 만든다. 옛것도 좋지만 집착은 금물.
50년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 된다.
62년 모임에서 분위기 주도하고 인기 상승.
74년 고민하던 일이 해결될 실마리가 보이기 시작한다.
86년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
98년 작은 이익에 연연하지 말고 큰 흐름을 보는 것이 유리하다.
● 토끼
39년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
51년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
63년 소탐대실할 수 있다. 지나친 과욕은 금물!
75년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
87년 우정도 좋지만 현실적으로 냉정히 판단해라.
99년 잠시 쉬어가는 여유가 오히려 좋은 결과를 만든다.
● 용
40년 급할수록 천천히 한 번만 더 생각하고 결정지을 것.
52년 편견을 버리고 마음을 열어라.
64년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
76년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
88년 변화가 발전 새것이나 유행에 관심 가져 볼 것.
00년 인간관계에서 신뢰를 쌓으면 도움이 커지는 날이다.
● 뱀
41년 옛 친구를 만나거나 행운이 찾아온다.
53년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
65년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
77년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
89년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
01년 구설이 있다, 말 한마디가 관계를 좌우하니 신중함이 필요하다.
● 말
42년 주위 사람들과 좀 더 친밀하게 지낼 것.
54년 컨디션이 안 좋은 날, 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
66년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것.
78년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
90년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행 된다.
02년 목표가 다 왔다. 계획한 일은 차근차근 적극적으로 추진하라.
● 양
43년 세상을 포용할 수 있는 마음으로 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
55년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
67년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성 된다.
79년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
91년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
03년 무리한 욕심을 줄이면 오히려 이익이 생긴다.
● 원숭이
44년 욕심을 버리고 현실의 작은 것에 만족할 줄 아는 것이 행복.
56년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
68년 비워야 채울 수 있다. 베푼 만큼 돌아온다.
80년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
92년 감정에 끌려 중심을 잃지는 말 것.
04년 주변 조언을 참고하면 실수를 줄일 수 있다.
● 닭
45년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다.
57년 기분 좋은 날, 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
69년 아무리 급해도 안전한 방법을 선택할 것.
81년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
93년 작은 어려움은 전화위복의 기회.
05년 주변과의 관계가 원만해지니 기분이 좋아진다
● 개
46년 사소한 것이 큰 힘이 될 때가 있다. 평범한 것이 가장 좋은 것.
58년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
70년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
82년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
94년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
06년 사소한 일이라도 정성을 들이면 좋은 결과로 이어진다.
● 돼지
47년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 된다.
59년 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
71년 오후 4시 이후의 거래나 늦은 저녁의 출행이 좋다.
83년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯.
95년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
07년 자신감을 가져도 좋다. 새로운 기회를 잡을 수 있는 좋은 하루다.
인천철학관 박성희 원장
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