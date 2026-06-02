[오늘의 운세/6월 2일]

● 쥐
48년 컨디션이 좋은 날, 몸은 좀 피곤해도 보람된 하루.
60년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
72년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
84년 지나친 과욕은 금물!
96년 우정도 좋지만 냉정하게 판단해라.
08년 마음을 비우면 막힌 일이 서서히 풀리는 기운이 들어온다.
● 소
37년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
49년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
61년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
73년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
85년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
97년 주변의 시선보다 자신의 기준을 믿고 행동하는 것이 유리하다.
● 범
38년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
50년 감정보다는 이성적인 판단이 상황을 더 유리하게 만든다.
62년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
74년 가까운 곳에서 해결 방법이 모색될 수 있다.
86년 바쁘면 실수한다, 아무리 바빠도 서두르지 말 것.
98년 작은 이익에 연연하면 흐름을 놓치니 큰 그림을 볼 것.
● 토끼
39년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
51년 전통에만 머무르지 말고 변화를 줄 것.
63년 지나치면 모자람만 못한 법.
75년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
87년 운수 좋은 날, 답답했던 일이 풀린다.
99년 새로운 기회가 다가오니 망설이지 말고 도전하는 것이 좋다.
● 용
40년 행운이 있는 날, 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
52년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다.
64년 삶이 윤택해지고 일에 탄력이 붙는다.
76년 꾸준한 노력이 좋은 성과를 가져온다.
88년 시작은 힘들어도 결과는 좋다.
00년 말 한마디가 관계를 좌우하니 신중한 표현이 필요하다.
● 뱀
41년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
53년 변화는 발전이다. 옛것도 좋지만 집착은 금물.
65년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
77년 힘을 내라 모든 일은 마음먹기에 달려 있다.
89년 매사에 좀 더 적극적으로 행동할 것.
01년 계획한 일은 서두르지 말고 순서대로 진행해야 성과가 난다.
● 말
42년 무리한 욕심보다 현실에 만족할 것.
54년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
66년생 베풀어야 들어온다. 베풀 수 있는 만큼 베풀어라.
78년 작은 실리보다는 명예를 중시할 것.
90년 감정에 끌려 중심을 잃지는 말 것.
02년 욕심을 줄이면 오히려 더 큰 이익이 따라오는 흐름이다.
● 양
43년 실리도 중요하지만, 명분이 우선이다.
55년 신중하게 한 번 더 생각하고 결정지을 것.
67년 폭 넓게 들어라, 편견을 버리고 마음을 열어라.
79년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
91년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
03년 예상치 못한 기회가 찾아오니 준비된 자세가 중요하다.
● 원숭이
44년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
56년 독단적인 결정과 행동은 자제할 것.
68년 겉치레 보다는 마음 편한 것이 좋다.
80년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
92년 발전하려면 변화를 받아들여라, 두려워하지 말라.
04년 사소한 일에도 정성을 다하면 좋은 평가로 이어진다.
● 닭
45년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
57년 감정에 치우치지 말고 원칙대로 냉정하게 판단.
69년 가급적 다툼을 피하고, 다음을 기약하라.
81년 일은 바쁘지만 즐거운 인생.
93년 멀리서 구하기보다 가까이에서 찾을 것.
05년 고민하던 일이 점차 해결되며 마음이 한결 가벼워진다.
● 개
46년 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
58년생 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신.
70년생 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
82년생 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
94년생 사소한 일도 꼼꼼하게 체크하고 신중을 기할 것.
● 돼지
47년생 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
59년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복.
71년 예상치 못한 경사가 있게 된다.
83년 현실에서 보이는 것이 다가 아니다.
95년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
07년 노력의 결과가 나타나니 자신감을 가져도 좋은 흐름이다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0